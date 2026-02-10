Importantes retenciones en la CA-35 de acceso a Cádiz: la DGT alerta por obras que están provocando tráfico lento

Mañana complicada en los accesos por carretera a Cádiz. La Dirección General de Tráfico indica en su página web que se están llevando a cabo obras en la CA-35, la carretera que continúa la AP-4 desde Sevilla y que, ya convertida en tres carriles, distribuye las entradas a la capital a la altura de Puerto Real hacia el puente de la Constitución de 1812 o el puente Carranza, ramal en el que se encuentra también la salida hacia el astillero de Navantia.

Las obras en la CA-35 están provocando importantes retenciones en el acceso a Cádiz. / DGT

Los conductores procedentes por tanto de la AP-4 se están encontrando por tanto con dificultades porque el tráfico de esos tres carriles se está concentrando en el izquierdo a la altura de la salida procedente de El Puerto de Santa María, lo que está provocando un importante colapso en la circulación en hora punta de entrada a la ciudad.

En cuanto a las obras, se están realizando labores de acondicionamiento del asfaltado, que se encuentra en mal estado por el paso continuado de coches, de vehículos pesados y también por las incesantes lluvias de estas semanas pasadas.