Importantes retenciones en la CA-35 de acceso a Cádiz: la DGT alerta por obras que están provocando tráfico lento
La circulación de los tres carriles de la carretera se están concentrando en el de la izquierda
Mañana complicada en los accesos por carretera a Cádiz. La Dirección General de Tráfico indica en su página web que se están llevando a cabo obras en la CA-35, la carretera que continúa la AP-4 desde Sevilla y que, ya convertida en tres carriles, distribuye las entradas a la capital a la altura de Puerto Real hacia el puente de la Constitución de 1812 o el puente Carranza, ramal en el que se encuentra también la salida hacia el astillero de Navantia.
Los conductores procedentes por tanto de la AP-4 se están encontrando por tanto con dificultades porque el tráfico de esos tres carriles se está concentrando en el izquierdo a la altura de la salida procedente de El Puerto de Santa María, lo que está provocando un importante colapso en la circulación en hora punta de entrada a la ciudad.
En cuanto a las obras, se están realizando labores de acondicionamiento del asfaltado, que se encuentra en mal estado por el paso continuado de coches, de vehículos pesados y también por las incesantes lluvias de estas semanas pasadas.
