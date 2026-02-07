La Asociación Cultural Gitana de San Fernando muestra su apoyo al pueblo de Grazalema

La Asociación Cultural Gitana de San Fernando ha manifestado públicamente su “más sincero apoyo y solidaridad con el municipio de Grazalema y con todas las vecinas y vecinos que se han visto gravemente afectados por las intensas inundaciones sufridas en los últimos días, las cuales han obligado al desalojo total de la población”.

El colectivo asegura ser plenamente consciente del enorme impacto humano, social y emocional que una situación de esta magnitud conlleva, al tener que abandonar los hogares, los recuerdos y la vida cotidiana de un pueblo entero. “Deseamos de corazón que todas las personas desalojadas puedan regresar lo antes posible a sus hogares, siempre con todas las garantías de seguridad, dignidad y tranquilidad que merecen”, explican sus socios.

“Nuestra Asociación, junto con el Pueblo Gitano, quiere trasladar un mensaje claro de cercanía, apoyo y compromiso. Estamos a entera disposición para colaborar y ayudar en todo aquello que esté a nuestro alcance, sumándonos a los esfuerzos colectivos de solidaridad y reconstrucción que sin duda surgirán en estos momentos tan difíciles. Recibid todo nuestro cariño, respeto y fuerza. Un fuerte abrazo de solidaridad para Grazalema y su gente”, concluye el colectivo en un comunicado.