Éxito del espectáculo flamenco de la Asociación Cultural del Pueblo Gitano de San Fernando en el Centro de Interpretación Camarón de La Isla

La Asociación Cultural del Pueblo Gitano de San Fernando ha mostrado su satisfacción ante la gran acogida popular de la que gozó el espectáculo flamenco desarrollado el pasado 28 de noviembre en el Centro de Interpretación Camarón de La Isla y que venía enmarcado en el programa de actividades de este colectivo para conmemorar el 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a España. De esta manera, esta propuesta cultural completó el aforo de la sala y consiguió reunir a más de un centenar de personas.

Foro de grupo tras el evento. / D.C.

Este espectáculo reunió sobre el escenario a un elenco de artistas flamencos que estuvo liderado al cante por Paco Manano, miembro de la Asociación Cultural del Pueblo Gitano de San Fernando. El cantaor estuvo acompañado a la guitarra por Juanma Fernández y al baile por Ana María González. De las palmas se encargaron Luis de Pijote y Manuel de la Gabriela. La escritora, abogada y activista gitana Séfora Vargas fue la conductora del espectáculo, que contó con presencia de representantes de las distintas formaciones de la Corporación Municipal.