Así quedará el parque de La Magdalena en San Fernando

El proyecto del parque de La Magdalena cambia con el modificado que se ha realizado para desbloquear la situación en la que se encontraban las obras, paralizadas durante casi dos años a raíz de las condiciones del suelo que las catas y estudios geotécnicos previos a la actuación pasaron por alto.

Pero la esencia de ese parque urbano de 125.000 metros cuadrados que el Ayuntamiento de San Fernando planteaba en 2022 se mantiene. Y también su vocación de "proyecto transformador", como ha defendido la alcaldesa, Patricia Cavada, al dar a conocer los últimos avances en relación con la actuación proyectada en La Magdalena.

Y junto a esa inmensa zona verde, la actuación mantiene la recuperación del paseo marítimo junto al caño de Sancti Petri y el futuro recinto ferial, "que será el mejor de la provincia porque es un recinto ferial pensado como recinto ferial".

Se mantiene también el diseño en distintas zonas de ocio y recreo, el equipamiento multiusos de El Astillero, que será también la Caseta Municipal de la Feria del Carmen y de la Sal, los espacios libres, el auditorio y las zonas deportivas.

Pero el modificado prescinde de los miradores en altura ya que su construcción requiere un pilotaje que no soporta las condiciones del terreno "de manera que quedarán explanadas y zonas verde a ras de la superficie".

Los miradores desarrollaban también una estructura en voladizo que daba cobijo a los espacios de hostelería, que en la revisión del proyecto se mantienen a lo largo del paseo marítimo pero "en estructuras exentas del mirador".

La otra gran novedad es el desplazamiento de la zona de aparcamiento prevista en uno de los extremos del parque -en la zona más cercana al Puente Zuazo- a una ubicación más central "y más cómoda" que responde también a las demandas de los vecinos de la zona. Se incrementa así el número de de plazas de aparcamiento, que pasa de 108 a 237.

Cavada, en este aspecto, recordó también que en la zona se contempla también "toda una banda de aparcamiento" en la zona que linda con la Jefatura de la Policía Local y al IES Sancti Petri, a lo que se suma también la parcela de la avenida San Juan Bosco que recientemente se ha comprado a Defensa, donde está previsto que se habilite un aparcamiento táctico.

Hay otras modificaciones de menor envergadura en el modificado que atañen a la alineación de las calles de la Feria "para mejorar la visión estética a la hora de montar las casetas" o la eliminación de caminos y senderos que permiten ganar en metros cuadrados de zonas verdes.

"Básicamente, el proyecto es similar en lo que vamos a conseguir, en lo que vamos a disfrutar de este espacio", afirmó la alcaldesa, que aseguró que incluso se ha mejorado con respecto al proyecto original en este modificado al dar la posibilidad de incluir demandas vecinales.

Cavada pide disculpas a los vecinos y agradece su comprensión

La alcaldesa, Patricia Cavada, pidió disculpas a los vecinos de La Magdalena por las molestias que el parón de las obras de La Magdalena haya podido causarles. "Quiero agradecerles de todo corazón, porque lo siento de esa manera, la comprensión que han tenido a pesar de las circunstancias en las que se han visto día a día: el aparcamiento, los problemas de la obra, la imagen que daba...", afirmó la regidora isleña.

"Muchas veces incluso no hemos podido dar respuesta cuando nos estaban preguntando porque la situación era de verdadera incertidumbre", admitió al dar a conocer la reanudación de las obras para este verano.

"Si no teníamos esa respuesta técnica de cómo se podía solventar, si verdaderamente se podía llegar a ese entendimiento o encajaban las piezas entre la dirección facultativa y la empresa constructora... Era difícil poder decirles que podíamos reanudar o que teníamos que licitar la obra. O que incluso no se encontrara solución o no encajara en precio. Muchas veces no podíamos dar respuesta porque no teníamos respuesta aunque estábamos trabajando en encontrarlas", abundó.