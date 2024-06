Así será el tiempo en la Feria de El Puerto 2024

Con la temporada de Ferias ya comenzada en la provincia de Cádiz, la siguiente en celebrarse es la de El Puerto de Santa María. Será una fecha no obstante inusual para la Feria de la Primavera y del Vino Fino, que generalmente tiene lugar en el mes de mayo. Este año, la coincidencia con el Gran Premio de Motos de Jerez llevó al gobierno municipal a retrasar la fecha hasta la primera semana completa de junio.

Sin embargo, el retraso de la feria a unas fechas más veraniegas parece que podría no estar acompañada por el buen tiempo, y eso a pesar de que el arranque del mes de junio y el final de mayo ha sido realmente caluroso. Según la mayoría de los pronósticos meteorológicos, el tiempo podría complicarse en El Puerto durante el fin de semana, justo cuando mayor afluencia de público se esperaría en el Real de Las Banderas.

Comenzando con la Agencia Estatal de Meteorología, el jueves 6 empezarían a entrar algunas nubes en el municipio aunque en un primer momento no tendría reflejo en las temperaturas, que continuarían altas, superando los 30 grados durante las horas centrales del día.

A partir del viernes 7 y en adelante aumentan las probabilidades de que se produzcan precipitaciones al tiempo que caerá el mercurio, unos 7 grados hasta los 24-25 grados. La posibilidad de que llueva es del 60% en viernes y domingo y del 80% el sábado. No obstante, y en el caso de que realmente llueva, parece que no será algo intenso según una primera valoración. Habrá que estar pendiente por tanto a la evolución meteorológica y a la presencia o no de viento así como a la intensidad del mismo que en último momento podría ser la clave de una posible mejoría de los cielos.

La previsión de eltiempo.es vaticina una situación simular a la expuesta por Aemet. Las nubes comenzarían a llegar al municipio el jueves, con una bajada de temperaturas importante a partir del viernes (algo que a priori tampoco vendría mal). Eltiempo.es es algo más concreto y espera que las lluvias se concentren entre las 14:00 y las 20:00 horas del sábado aunque, nuevamente, de producirse estas precipitaciones, el acumulado apenas superaría 1 litro por metro cuadrado. El viento aumenta en intensidad hasta llegar a los 30 km/h.

El pronóstico de Windgurú para el fin de semana es muy similar al de los anteriores servicios meteorológicos.

Esta noche, pregón de Feria de El Puerto

José Francisco González Mendoza, Pepe Mendoza, será el encargado este lunes, día 3 de junio, de ofrecer el pregón de la Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino 2024 de El Puerto de Santa María, en la caseta Helo-Libo, que cumple su 41 edición dando la bienvenida a la Feria. Un apasionado de El Puerto y gran conocedor de sus costumbres, que seguro dejará huella en el albero del Recinto Ferial de Las Banderas.

Será a las 21:30 horas cuando dicha caseta abra sus puertas en Las Banderas para acoger la exaltación de esta edición de la Feria, que ultima preparativos para su apertura desde este miércoles, 5, al lunes 10 de junio, fiesta local.