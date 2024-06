Antiguos artefactos explosivos en playas de Cádiz: qué hacer si encuentras uno y por qué aparecen

En estos últimos días, la aparición de artefactos explosivos han llevado al desalojo de partes de las playas de Camposoto, en San Fernando, y de Santa María del Mar en Cádiz. En el último caso fue finalmente una falsa alarma, en el primero se trató de una granada de mortero; unas intervenciones que no han sido las únicas de los últimos meses en la Bahía de Cádiz. Algunas más en San Fernando, con hasta seis en la playa de Camposoto, también en la zona del Río Arillo, o incluso una La Breña, en Barbate, se suman al trabajo realizado por una unidad de la Armada activada 24/7: la Unidad de Buceo de Cádiz (UNBIDIZ).

Porque es la Armada la que tiene la competencia exclusiva de este tipo de actuaciones en el ámbito submarino y litoral, y la Unidad de Buceo de Cádiz, con base en Puntales, la que lo lleva a cabo. Y no sólo en la provincia de Cádiz, sino que tiene una amplia zona de actuación que se extiende desde entre la desembocadura del rio Guadiana hasta la provincia de Almería, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, Isla de Alborán y resto de Peñones e Islas de soberanía. Un equipo operativo está siempre alistado y preparado para salir de las instalaciones gaditanas en un máximo de dos horas.

La intensa actividad de estas semanas, con varias neutralizaciones, no es que sea rara en la costa gaditana. “No es extraño que a finales de primavera aparezcan antiguos restos de municiones en el área del Golfo de Cádiz”, apuntan desde este grupo de la Armada, respondiendo a las preguntas de Diario de Cádiz. Pero sí es verdad que “las neutralizaciones realizadas hasta la fecha en este 2024 suponen un ligero aumento con respecto a la media de años anteriores”, señalan, teniendo en cuenta, como recuerdan que el área de responsabilidad del comandante del Mando de las Fuerzas de Acción Marítima en Cádiz y por tanto de la Unidad de Buceo de Cádiz, es muy amplio.

Los motivos y qué explosivos aparecen

Los motivos pasan por “la virulencia de los temporales de invierno puede arrojar antiguos restos de municiones a las playas”. Además, “la erosión de éstas propicia también la aparición de restos”, explican, cuando llega la primavera, pudiendo afectar también el cambio climático.

Según informan desde la Armada, la mayoría de los artefactos explosivos encontrados corresponden a munición anterior a los años setenta, especialmente al período de la Guerra Civil. Además, apunta su comandante, suelen ser antiguos,pequeños y no muy ferrosos, de ahí que, por ejemplo, cuando se desmilitarizó la playa de Camposoto no se detectaran.

“No obstante, a pesar de su longevidad la carga explosiva aún conserva todo su potencial. Algunos de ellos son municiones completas, mientras que otros son restos de espoletas o del vaso de la munición. Estos dos últimos tipos son también peligrosos, pues suelen tener restos de explosivos”. Bien vale recordar el año pasado, salieron municiones de principios del siglo XIX donde la carga principal aún tenía poder explosivo.

De forma general, el procedimiento normalizado que los equipos EOD de las unidades de Buceo emplean es neutralizar in situ el riesgo explosivo de la munición encontrada preservando el medio ambiente y minimizando el riesgo a la población e infraestructuras. Para ello, pueden desactivar la munición evitando una detonación a gran escala al fin de evitar o minimizar los efectos mecánicos de la onda expansiva y los fragmentos.

“Con las técnicas que utilizamos de neutralización evitamos que el proyectil detone. Así se consigue que la onda de presión sea bastante menor y que los fragmentos que se produzcan sean menos peligrosos, al ser grandes pero con muy poca velocidad”, manifiesta el comandante.

Qué hacer si nos encontramos con un posible artefacto en la playa

Desde la Unidad de Buceo de Cádiz explican que, como idea fuerza fundamental, "los artefactos explosivos que se aparecen en nuestras costas no representan ningún peligro si no se manipulan". Así que la regla número 1 es no tocarlos. Hay que tener cuidado, porque a veces se pueden confundir con una piedra, por el tiempo en el mar y la erosión. Hace unos años un vecino de San Fernando, se llevó a su casa un proyectil que vio en la playa de Camposoto y saltaron las alarmas tras enseñárselo a un amigo.

Así hay que dar aviso a las fuerzas de seguridad, realizarían una evaluación inicial de la situación y valorarían ponerse en contacto con el Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima de la Armada (COVAM), que es quien activaría a la Unidad de Buceo de Cádiz para una eventual intervención.

Los efectivos de la unidad señalan que la secuencia que debería seguirse para una rápida y eficiente resolución del incidente comenzaría por balizar el objeto sospechoso. "Esto se puede realizar colocando piedras de suficiente peso junto al objeto (pero siempre sin tocarlo). A la vez, se puede situar algún tipo de palo, de medio metro aproximadamente, coronado por algún textil o plástico a modo de banderola".

Si hubiera posibilidad se podría, con el móvil, tomar fotografías desde distintos ángulos, e incluso registrar la localización GPS del hallazgo. Y, a continuación, informar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, haciéndoles partícipes de las medidas tomadas y de información obtenida.

El trabajo de la Unidad de Buceo de Cádiz

Además de la neutralización de artefactos explosivos bajo el mar, en playas y costas, las Unidades de Buceo tiene la misión de la vigilancia del Patrimonio Arqueológico Subacuático. Recientemente, el equipo realizó una inmersión para sacar imágenes de un pecio, posiblemente del siglo XVIII, hundido a 12 metros de profundidad en la zona del Bajo de las Puercas en Cádiz.

A su vez, apoyan al mantenimiento de los buques de la Armada y están alistadas para proporcionar seguridad a puertos e instalaciones navales, así como apoyar el despliegue de agrupaciones navales.

Por otra parte, la Unidad de Buceo de Cádiz realiza con carácter trimestral adiestramientos fuera de la Estación Naval de Puntales en el área de responsabilidad del Mando de las Fuerzas de Acción Marítima en Cádiz. De esta forma se consigue un mayor conocimiento de esta área a la vez fortalece el adiestramiento de los Equipos Operativos de Buceo. En este sentido, un Equipo Operativo de Buceo con capacidad dedesactivación de artefactos explosivos terrestre y submarino ha estado desplegado en la ciudad autónoma de Melilla la semana del 20 al 25 de mayo.

Allí ha realizado ejercicios de buceo a distinta profundidad con equipos de buceo específicos para el desactivado de explosivos y simulaciones de desactivado submarino. Al mismo tiempo, se ha adiestramiento con buceo mediante suministro de superficie (SDS) y empleo de herramientas hidráulicas y de corte y soldadura submarina simulando un escenario de reconocimiento, evaluación y reparaciones de emergencia de un punto de atraque en un muelle dañado.