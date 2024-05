Encuentran un posible explosivo en la playa de Santa María del Mar de Cádiz

En la mañana de este miércoles se ha encontrado en el espigón de la playa de Santa María del Mar en Cádiz (en la cara que da a las escaleras de caracol) un posible explosivo que ha llamado la atención de los bañistas allí congregados. La Policía Local ha desalojado la zona para crear un perímetro de seguridad. Posteriormente, personal militar se ha encargado de recoger el objeto en cuestión. La zona de la playa ha sido desalojada entre las 10.30 y 11.45 hora mientras efectivos de la Armada Española efectuaban la retirada del sospechoso artefacto.

Tras constatarse que el objeto encontrado estaba vacío de carga de explosiva se ha procedido a reabrir la playa, que ya se encuentra en uso normal. El objeto mide 1,35 metros con un diámetro de tres pulgadas, que son las dimensiones estándar de algunos proyectiles. Sin embargo, no se sabe a ciencia cierta si se trata de un proyectil o de un tubo con idénticas medidas, ya que se han hallado en el mismo restos de hormigón y de fauna marina.

A comienzos de marzo de 2021 efectivos de la Armada desactivaron un proyectil de 155 mm hallado entre las rocas durante la bajamar junto a la playa de Torregorda en Cádiz. Un equipo de desactivación de explosivos de la Unidad de Buceo de Cádiz (UNBUDIZ), con base en la Estación Naval de Puntales y perteneciente a las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Cádiz, realizó esta desactivación tras hacer una remoción a distancia.

Se trataba de un proyectil M107 rompedor de 155 mm con la envuelta en avanzado estado de descomposición. No tenía espoleta, pero no pudo garantizarse que no tuviese carga explosiva en su interior, por lo que los agentes procedieron a la colocación de cargas especiales, de ignición por radio control, para conseguir una detonación bajo control.