Vox San Fernando arremete contra los 130.000 euros de subvenciones municipales a proyectos de cooperación internacional

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de San Fernando, Carlos Zambrano, ha criticado las subvenciones municipales aprobadas recientemente por importe de 130.000 euros destinadas a diferentes proyectos de cooperación internacional que llevan a cabo distintas entidades y ONGs presentes en la localidad y ha pedido al gobierno municipal que destine "más dinero para ayudar a los autónomos y menos a proyectos en el extranjero".

La formación considera "ilógico" que en las circunstancias actuales desde el Ayuntamiento se destine esta cuantía "para que la alcaldesa quede bien con las ONGs con proyectos en otros continentes que no competen a un gobierno como el municipal, que debe preocuparse más por sus ciudadanos".

Vox, en este sentido, ha aludido al cierre al que muchos negocios están viéndose abocados "por no recibir ayudas" y a la subida del 6% del IBI aplicada en 2020 que las nuevas ordenanzas fiscales han confirmado para este año. "No tiene sentido gastar 130.000 euros del municipio en otros países, dos tercios de lo destinado a los autónomos en plena pandemia, mientras las calles del barrio de la Iglesia se hunden o mientras no se destinan recursos a atender a aquellos que carecen de una vivienda".

De hecho, Zambrano aboga por destinar este dinero a la puesta en marcha del albergue de baja exigencia para atender a las personas sin hogar.

"Muchos de nuestros autónomos están pasando un mal momento y necesitan toda la ayuda posible. Está claro que las prioridades de este gobierno municipal no son el empleo de los isleños sino financiar proyectos ideológicos en Colombia o Togo, como por ejemplo ese que consiste en enseñar lo malo del consumismo. El dinero de los isleños debe destinarse a ayuda social en San Fernando y a cosas urgentes y necesarias como la limpieza y el mantenimiento de las calles" , afirma el portavoz de Vox en La Isla.

"En Vox entendemos que el gobierno municipal no está para financiar proyectos en otros continentes, sino para hacer más fácil la vida de sus ciudadanos. Nos da la sensación que Cavada cree que dirige un país con millones de habitantes, pero no debe olvidar que su obligación es gobernar por el bienestar de los casi cien mil isleños".