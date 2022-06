Toreros con Chanclas promete música, risas, fiesta y liberación en la Feria de La Casería de San Fernando

Toreros con Chanclas -la mezcla "lógica" para muchos, sorprendente para los protagonistas, de Los Toreros Muertos y No me pise que llevo chanclas- actúa este viernes a las 23.00 horas en San Fernando dentro de la programación de la Feria de San Juan, la Feria de La Casería, y prometen "fiesta", "risas" y "liberación".

"Después de dos años hacía falta alegría y risas, y nosotros la fundimos con la música en un show", asegura Pepe Begines, de los Chanclas. Pablo Carbonell también insiste en esa idea y tira de guasa: "Pepe y yo somos personas desinhibidas y, claro, la consecuencia es un aumento de la natalidad tremenda". "¿También va a pasar en San Fernando?", se le cuestiona. "Sí, sí. Eso va a pasar en San Fernando", responde entre risas. La misma que ambos grupos y la mezcla que han logrado, "estamos fundidos, somos una sola banda", aclara Begines, prometen con esta cita por San Juan. "Una fiesta común", abunda, pero con espacio para cada uno.

"Ponerse de acuerdo con un Carbonell es no ponerse de acuerdo a la vez. Pablo es una persona muy ocurrente, una máquina de pensar y en el último ensayo siempre propone algo nuevo, una canción nueva. Pero siempre trabajamos con seriedad, con rigor, siempre con una sonrisa", explica.

El líder de Los Toreros Muertos confirma que "ha sido fácil, tirado" ponerse de acuerdo, no sin antes bromear con que nunca se ha enfadado con Pepe, al que llama de pronto Pedro. "Te he dicho Pedro y es porque me acuerdo de Pedro Reyes, que era mi hermano. Con Pepe pasa igual: hay un exceso de confianza", aclara. Ambas bandas han preparado varios temas juntos, un popurrí de éxitos, cuenta Pablo Carbonell, e incluso vídeos.

"Los vídeos han sido muy de cuerpo a cuerpo, muy de calle, de playa, de chiringuito. Cádiz está en uno de ellos: el centro, la Caleta, el Mora, el Pay Pay. Para Pablo Cádiz es parte de su vida. Yo hago vida en Cádiz desde el año 67, desde que nací, porque una hermana de mi padre vive allí y yo tengo una casa. Es mi segundo hogar", añade Begines.

A pesar de la mixtura, cada uno mantiene su esencia, "no se pierde, en la palabra viene ya que es algo intrínseco a uno mismo", matiza Carbonell. A eso ayuda, entiende, que la música tenga una virtud, la principal, "que se comparte". En esta propuesta musical compartida Los Toreros Muertos aportan "una ventana de aire en el chunda chunda, ¡qué bonita me ha quedado esta expresión", "una mirada reposada", "para que el público no acabe agotado". Se refiere el cantante a su elección para armonizar los conciertos dentro de la "estupenda sección rítmica", de la "marcha", de No me pises que llevo chanclas. "Formamos parte del lado feliz de mucha gente: chiringuitos, fiestas", reconoce el cabecilla sevillano.

Pablo compara el show que ofrecen los dos grupos con un circo: ahora están los payasos, ahora los bailarines, ahora los acróbatas. Unas veces están ellos, otras los Chanclas, otras se presentan juntos. O con una obra de teatro, en la que los actores van entrando y saliendo de escena. "Es un paseo, me voy del escenario, dejo de sudar y puede llegar hasta el final perfecto. Es insólito en mi carrera", vuelve a bromear.

Es rock&roll para mayores, considera por cómo les sienta a ellos esta aventura, "pero el público no descansa". La experiencia de los conciertos ya vividos les lleva a describir a un público "con más canas" que antes de la pandemia porque asumen que "la vida hay que vivirla y da igual la edad", reflexiona Pepe Begines. No difiere del canto a la vida que expone su compañero de escenario en esta "simbiosis lógica" que ha propiciado "el destino", "los astros", porque ninguno sabe concretar quién tuvo la idea primero, aunque hacen alusiones a "sanas costumbres" y a que son abstemios. "Muchos chavales nos ven y dicen ¡Ay va! ¡Se puede tener la edad de mi padre o de mi abuelo incluso y estar como una cabra! Las ganas de jugar no se van con el tiempo. Somos una gran noticia".