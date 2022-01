El Teatro de San Fernando recupera su actividad con Pasión Vega, Manu Sánchez y Edu Guerrero en la nueva programación

Pasión Vega, Manu Sánchez o Edu Guerrero. Canción, teatro y humor, y baile. La nueva programación invierno primavera del Teatro de Las Cortes se presenta con nombres propios importantes, pero también una mezcla de ámbitos artísticos y estilos para todos los gustos. Vuelve la actividad al coliseo isleño, que no olvida al teatro aficionado o la música clásica.

"Empezaremos con Sole Giménez y continuaremos con Pasión Vega, que despierta muchas llamadas a la concejalía desde que ella misma ha anunciado que venía. Tenemos música clásica con la Orquesta Sinfónica Europea", apunta la concejala de Cultura, María José Foncubierta. Las fechas son el 29 de enero, el 5 de febrero y el 12 de febrero, respectivamente.

El dúo Delaporte, que mezcla pop y electrónica, se subirán a las tablas del teatro el 18 de febrero y un día después llegará Amazonas y para cerrar el mes Manu Sánchez y su El gran emigrante ofrecerán dos sesiones, los días 26 y 27.

Marzo sumará espectáculos con la tradicional semana del teatro aficionado. Así el día 4 estará la obra No me toques el cuento, que viene de un relato de la escritora y actriz Aurelia Lara sobre la historia desconocida de las princesas Disney. El bailaor Edu Guerrero mostrará su arte el día 5. Una semana después llega La Coartada, con los actores Gorka Otxoa, María Castro y Miguel Hermoso. Se trata de una obra que hace cómplice al espectador de su juego de intriga, y desde el thriller psicológico y el suspense policiaco.

La programación se va a alargar hasta junio ante la necesidad de programar actuaciones previstas en enero y que se han aplazado por las vicisitudes con el contrato de servicios técnicos y auxiliares.