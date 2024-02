Sorpresa en el Ayuntamiento de San Fernando tras la reacción de Educación a la propuesta de convenio sobre el colegio San Ignacio

El Ayuntamiento de San Fernando ha mostrado su sorpresa ante las declaraciones realizadas por la delegada territorial de Desarrollo Educativo, Formación Profesional y Universidad, Isabel Paredes, en las que supedita la firma de un convenio para ampliar el colegio San Ignacio -afectado por la declaración de ruina- a la adecuación del office que dará servicio al comedor, una actuación que ha asumido el propio Consistorio isleño ante las necesidades del centro.

Desde el gobierno municipal se ha subrayado que nada tienen que ver los trabajos previstos para afrontar la adecuación de las instalaciones que permitirá mantener el servicio de comedor en el edificio en el que se ha reubicado al alumnado (donde antes estaban solo las clases de Infantil) con la solución definitiva al problema, que a su juicio pasa -sería lo más viable- por la ampliación de este anexo tras la oportuna cesión del suelo municipal colindante. Propuesta -recuerda el ejecutivo municipal- que se le trasladó en el pasado mes de octubre a la Junta y sobre la que no se ha querido pronunciar en ningún momento.

En este sentido subraya el equipo de gobierno que no es en absoluto necesario aguardar a que se haga una obra de adecuación del office del comedor -algo que ya está en marcha, defiende- para poder avanzar en estas otras cuestiones entre ambas administraciones. Es más, advierte, se ganaría tiempo y se daría agilidad a todos los trámites que necesita la citada ampliación.

Así, ha insistido en la conveniencia de ir dando pasos en este sentido con el compromiso presupuestario, con la tramitación del proceso urbanístico y con la licitación de la redacción del proyecto y de la propia obra, pasos que necesariamente requieren de un proceso largo y complejo. Pero desde el ejecutivo local se advierte que la Junta rehúye este compromiso y se intenta justificar incomprensiblemente con la actuación prevista para adecuar el office.

La propuesta de convenio

La propuesta de convenio que la alcaldesa, Patricia Cavada, trasladó en octubre a la delegada territorial de Educación, Isabel Paredes, y en la que el Ayuntamiento de San Fernando ha insistido durante las últimas semanas, propone afrontar el cambio de uso del suelo existente junto al edificio de la calle Prolongación de Santa María -en el que han sido reubicados los alumnos- y su cesión a la Consejería de Desarrollo Educativo y que desde la Junta se acometa la redacción del proyecto y la construcción de la ampliación del edificio a la mayor brevedad posible.

Lo que se plantea desde el gobierno municipal es afrontar la demolición del actual edificio principal -que se compromete a ejecutar el Ayuntamiento- y la reubicación definitiva de todo el alumnado en el edificio secundario, "para lo que se hace necesario ampliar la parcela edificable con el fin de dotar al centro de todas las dependencias que se precisan".

Actualmente, reconoce, aunque todo el alumnado ha podido ser reubicado sin dificultades en el edificio secundario del colegio "las dimensiones de este son escasas para poder albergar todas las dependencias necesarias para un buen desarrollo de la actividad educativa, además de carecer de espacio suficiente para albergar la zona de recreo de todo el alumnado".

La obra del office

Los trabajos para dar cabida al office que garantice el servicio de comedor del colegio -que ha tenido que ser trasladado a otro centro, el CEIP Quintanilla- dependen previamente de la adecuación de la instalación energética del edificio ya que el edificio no ha superado la inspección del Organismo de Control Autorizado (OCA), la inspección de la instalación eléctrica realizada según lo prescrito en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

Estos trabajos de adecuación energética se realizarán en verano, según anunció este martes el Ayuntamiento isleño, ya que por motivos de seguridad el edificio no puede estar en uso. No obstante, la adecuación del office depende del proyecto que tiene que remitir la Junta de Andalucía, que el Ayuntamiento -recuerdan desde el gobierno municipal- aún no ha recibido.