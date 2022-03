¿Tiene que temer la Semana Santa de San Fernando al tranvía?

El tranvía no afectará a la Semana Santa. Así lo ha afirmado hoy el Ayuntamiento de San Fernando a través de sus perfiles en redes sociales. Y el anuncio, ciertamente, ha dejado un- poco descolocado al mundo cofrade isleño puesto que desde hace años se da por hecho -y así ha sido desde que empezaran las obras en la calle Real hace ya más de 12 años- que el tranvía no supone ni supondrá en el futuro un obstáculo para las procesiones de las hermandades de penitencia ni para los palcos de la Carrera Oficial que se instalan -al menos por ahora, porque el equipo de gobierno lleva años planeando su reubicación- en los tramos más céntricos de la calle Real.

Existe incluso un acuerdo expreso en este sentido entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de San Fernando que se remonta a los mismos orígenes del proyecto y fue, en su momento, una de las condiciones que se puso sobre la mesa antes de afrontar las siempre controvertidas obras del tranvía en pleno centro de la ciudad.

Y la verdad es que hasta ahora, después de tantos años de obras y de pruebas, nunca ha habido problemas con el tranvía de Domingo de Ramos a Pascua. Ni siquiera tampoco durante los días previos en los que se lleva a cabo el montaje de los palcos de la Carrera Oficial.

En 2017, cuando el Ayuntamiento de San Fernando redactó una nueva ordenanza municipal para regular los usos de la calle Real ante la llegada del tranvía, se intentó regular por primera vez cómo aplicar ese reiterado compromiso de que el nuevo medio de transporte no afectaría a la Semana Santa. La propuesta, sin embargo, nunca llegó a aprobarse porque el equipo de gobierno -entonces en minoría- no consiguió apoyos suficientes para sacarla adelante. Y luego no se ha retomado.

En dicha ordenanza fallecida, en su artículo 38, disponía que, con antelación a la Semana Santa, el departamento de Tráfico de la Policía Local tendría que poner en conocimiento del órgano gestor de su funcionamiento (del tranvía) o, en su caso, de los técnicos que gestionan el mantenimiento del tranvía los itinerarios y horarios de los cortejos procesionales de las distintas cofradías y hermandades que pueden verse afectados por la circulación de este medio de transporte.

En este sentido, concretaba, se solicitará a la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía la emisión de un informe que tendrá carácter preceptivo y vinculante "en el cual se describan las modificaciones o, en su caso, las suspensiones que se hayan de realizar en la prestación del servicio necesarias para compatibilizarlo con la celebración del mencionado evento -la Semana Santa- en la calle Real".

Mención expresa se hacía además en la malograda normativa al montaje de la Carrera Oficial de la Semana Santa al señalar que "los elementos estructurales que conforman la Carrera Oficial serán instalados de forma que garanticen el uso de una de las vías de la plataforma tranviaria", algo que prácticamente se hace siempre. De esta forma se apuntaba expresamente la intención de "compatibilizar el tráfico del tranvía" durante los tramos horarios de cada jornada de la Semana Santa en los que no hay procesiones en la calle. Es decir, fundamentalmente por las mañanas y hasta media tarde.

Eso era, en líneas generales, lo que siempre habían hablado la Junta y el Ayuntamiento isleño. Que una de las vías del tranvía quedaría libre en el montaje de la Carrera Oficial para permitir su circulación en Semana Santa hasta que la franja horaria de las procesiones, momento en el que el servicio se interrumpiría en este tramo de la calle Real. Es decir, que los tranvías se pararían la llegar a las paradas más cercanas (Venta de Vargas, Santo Entierro o el Carmen, en función del día de la Semana Santa).

Pero este año, según el equipo de gobierno isleño, no estaba tan claro que el tranvía no circulara durante la Semana Santa (por las mañanas, en todo caso) dado que se encuentra en una fase de pre explotación previa a su puesta en marcha y tienen que cumplirse unas horas de formación y de rodaje, por lo que ha sido necesario cerrar un acuerdo en este sentido para dejar toda la semana de cofradías al completo sin pruebas del tranvía; algo que también se ha hecho también con fiestas como las Navidades, que concentran a un número de gente en el centro de La Isla.

Desde la Consejería de Fomento de la Junta, sin embargo, se ha reiterado su compromiso de que el tranvía no va a afectar a las procesiones de Semana Santa, exactamente igual que sucede en otras localidades, y se ha recordado que es un acuerdo y un compromiso asumido por la administración andaluza desde el momento en el que empezó a plantearse el proyecto por la calle Real. Nada ha cambiado en este sentido, precisan.