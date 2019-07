Han pasado meses desde que llegaron las primeras notificaciones y desde que estalló la polémica pero los isleños siguen con las dudas acerca de la nueva tasa consorcial por el servicio de transferencia, transporte y tratamiento de residuos.

Entre todas cosas, porque el Ayuntamiento ha anunciado en este tiempo –primero– que se daba marcha atrás en la aplicación de dicha tasa y, luego, que se descontarían los 76 euros a pagar por las anualidades pendientes del recibo de la basura.

El gobierno local, al que el tema –a tenor de los resultados conseguidos en las urnas– no le ha acarreado ningún coste electoral, no se ha pronunciado todavía sobre la tasa desde la investidura. Aunque, evidentemente, es una de las prioridades del mandato. Hay varias cuestiones por resolver: si finalmente habrá que pagar o no las cuantías pendientes desde 2016, si se descontarán del recibo de la basura posteriormente, cómo se aplicará esta medida y si, finalmente, el Ayuntamiento –como ha dicho– asumirá directamente el pago del servicio en futuros ejercicios son algunas.

Pero mientras, la realidad es que las notificaciones del servicio de recaudación y gestión tributaria de la Diputación continúan llegando a los domicilios para dar forma al censo de contribuyentes, paso previo al cobro de la tasa.

Dicha notificación viene acompañada de una carta del Consorcio para la Gestión de Residuos fechada en el pasado mes de enero en la que, literalmente, se explica: "Usted recibirá este año los recibos anuales correspondientes a 2016 y 2017, y el año siguiente los recibos de 2018 y 2019, quedando regularizada la situación en 2020, en el que se emitirá un recibo cada semestre".