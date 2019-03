"¿Hay que pagar la tasa o no?"

"¿Se paga o no se paga la tasa? Es lo único que quieren saber los ciudadanos". Así lo ha afirmado el portavoz y candidato del PP isleño, José Loaiza, al recriminar al equipo de gobierno la "confusión" que el equipo de gobierno de Patricia Cavada ha desencadenado entre los vecinos al anunciar a bombo y platillo que se daba marcha atrás con la aplicación de este nuevo impuesto por el servicio de transferencia, transporte y tratamiento de los residuos municipales mientras que, por otro lado, el proceso puesto en marcha desde el servicio provincial de recaudación sigue su curso de manera inexorable.

"No hay claridad", ha lamentado nuevamente el dirigente popular ante la incertidumbre que ha desencadenado el envío de una nueva remesa de notificaciones. "A mí me para la gente por la calle y me pregunta si tienen que pagar o no. Y una cosa está clara: si uno recibe la carta de pago tiene que pagar o, de lo contrario, le embargarán", puntualizó.

Las notificaciones continúan llegando. De momento son propuestas de liquidación pero, sostienen los populares, en poco tiempo llegarán las cartas de pago. Y una vez que pase esto, aseguran, no hay marcha atrás.

Para el PP, la estrategia seguida por el gobierno municipal no puede ser peor ya que solo está confundiendo a los ciudadanos. Y -precisa- tienen que tener claro que si reciben la carta de pago de los servicios provinciales de recaudación tienen que hacer frente a la tasa o podrían tener que vérselas con un embargo.

Loaiza, en este sentido, ha mostrado su sorpresa ante el hecho que desde el Ayuntamiento se anime a los isleños a reclamar la tasa durante el periodo de exposición pública. "¿Reclamar en base a qué", se pregunta el candidato de los populares al advertir que, a estas alturas, no hay argumentos administrativos ni jurídicos para recurrir la aplicación de la tasa cuyas ordenanzass -recordó- ya se han aprobado sin que se formularan alegaciones.

Crítica además el portavoz de los populares que desde el equipo de gobierno se intente evitar dar explicaciones sobre la aplicación de la tasa con argumentos como que está sopesando si seguir o no en el Consorcio Bahía de Cádiz o que se va a salir de la tasa consorcial a partir del próximo ejercicio. Hay una deuda considerable que corresponde a los ejercicios 2016, 2017 y 2018. "Y hay que pagarla pero no dicen cómo se piensa hacer", apostilla. "Y lo único que quieren saber los ciudadanos es si hay que pagar la tasa o no, no si se ha llevado a cabo antes una campaña de información para explicar por qué hay que cobrar esta tasa".

"Cavada no puede tener a la ciudad en vilo por más tiempo", afirma Loaiza. "Tiene capacidad para paralizar el proceso y para que se dejen de enviar notificaciones a los ciudadanos y no lo está haciendo".