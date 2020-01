La nueva adjudicataria empieza a gestionar la limpieza de los colegios de San Fernando

La empresa OHL Servicios-Ingesan se ha puesto al frente desde hoy de la limpieza de los colegios con la entrada el vigor del contrato puente que el gobierno municipal ha tramitado para dar cobertura al servicio ante una posible reclamación contra la adjudicación del contrato de dos años.

"Con la terminación del contrato y la llegada de la nueva empresa se corta deuda con Expertus", comenta Marisa Tello, representante de las trabajadoras de la limpieza, que se refiere a la situación de bloqueo que tiene la anterior concesionaria que desde el 2 de enero está oficialmente en concurso de acreedores. "Ahora ya dependerá del administrador concursal que designará un juez, de su diligencia", apunta, aunque por ley los primeros abonos deben ser para los empleados, concretamente un nómina, que será por tanto el sueldo de diciembre.

No es, sin embargo, el único pago que Expertus tiene pendiente con la plantilla del servicio de limpieza de colegios de San Fernando, que no han cobrado la paga de diciembre, ni estos 15 días de enero. "A eso se suma la liquidación del año: el premio de asistencia y la parte correspondiente de las vacaciones", pone de ejemplo Tello.

Mientras la nómina de diciembre calculan que la recibirán en febrero, "depende de la agilidad del administrador concursal", insiste, el resto tendrán que reclamarlo en el Fondo de Garantía Social (Fogasa). "Si se libera deuda la ley fija que tienen que pagar una nómina primero, luego las deudas con Seguridad Social o IRPF y después a proveedores", explica Marisa, que recuerda que esta situación de impagos no solo afecta a San Fernando, sino a otras localidades donde Expertus prestaba servicios, como es el caso de Cádiz. Esos dineros irán entrando a medida que se resuelvan las facturas que algunas administraciones tienen pendientes, , y que no se ejecutaron para evitar el embargo que ya sufría la empresa.

"Las compañeras están en una situación insostenible, trabajando sin cobrar, lo que hace que muchas familias no reciban ni un duro para su sustento pues dependen de este sueldo", lamenta, sobre las distintas situaciones de las familias afectadas: mujeres divorciadas, con niños de por medio, con maridos en paro, viudas, "o que piden dinero a la familia pero no saben cuándo podrán devolverlo". Más cuando a principios de febrero solo recibirán la parte correspondiente a la mitad de este mes que trabajen para OHL, pero no el resto. "Si el sueldo no es para tirar cohetes, imagina con la mitad qué se hace. De esto muchas familias van a tardar en recuperarse", admite.

Pendiente está la resolución de los problemas del contrato que Expertus tiene en vigencia para la limpieza de dependencias municipales, para el que se ha planteado una cesión de contrato a otra empresa como la fórmula más adecuada.