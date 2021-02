San Fernando, dos semanas después de haber superado la tasa de contagio de los 1.000 casos

San Fernando cumple hoy dos semanas desde la primera vez que superó la tasa de contagio de los 1.000 casos y siete días desde la puesta en marcha de las restricciones más severas que actualmente se aplican y que incluyen, además del cierre perimetral del municipio, el cese temporal de toda actividad considerada no esencial, incluidos la mayor parte del comercio y la hostelería (bares, restaurantes, terrazas...).

Dichas medidas estarán en vigor al menos durante otra semana más ya que se aplican por periodos de 14 días tras el seguimiento y evaluación de los datos de cada municipio que lleva a cabo el Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto.

El problema es que las cifras no bajan. Al menos, hasta ahora. Día tras día se mantienen muy por encima del umbral de los mil casos para desesperación de los isleños. Hasta el momento, la tercera ola no ha dado tregua a San Fernando y las medidas puestas en práctica desde el pasado sábado no se han traducido todavía en un descenso del número de contagios. Antes bien, el lunes la tasa llegó a su pico al alcanzar los 1.517,9 casos.

Así que irremediablemente ya se ha empezado a pensar en la posibilidad de que las restricciones del nivel 4 grado 2 se tengan necesariamente que prorrogar en La Isla por más tiempo. Bajar del umbral de los 1.000 contagios (por cada 100.000 habitantes) en el plazo de otros siete días parece difícil a tenor del escenario actual. Y la semana se ha cerrado hoy con una tasa de 1.395,8 casos tras registrar un tibio descenso de varios puntos en días anteriores

Si se miran los casos registrados en los últimos 7 días -dato que permite apreciar si se está dando un descenso- los nuevos contagios anotados por la Consejería de Salud han rondado los 500 cada día. Este viernes se anotaban 553, ayer fueron 485, el miércoles 465, el martes 558 y el lunes hasta 605. Así que todo apunta a que el descenso de contagios en San Fernando va a ser muy lento, siempre y cuando ya haya quedado atrás el pico de la tercera ola claro.