Una sentencia que no es firme y críticas “al tipo de urbanismo” que hace el gobierno municipal

"La sentencia no es firme", apuntó ayer durante el pleno la concejala de Desarrollo Urbano, Claudia Márquez, que insistió en trasladar un mensaje de tranquilidad a los vecinos afectados. "Eso quiere decir que podemos seguir trabajando en el desarrollo de la zona", explicó al recordar que el proyecto de reparcelación no ha sido objeto de recurso algo y eso, por tanto, "ganemos o no, nos permite seguir desarrollando". La edil defendió la actuación municipal en tanto que el PGOU permite una variación de hasta el 5% en este tipo de mediciones. Por otro lado, especialmente crítico se mostró el portavoz de AxSí, Fran Romero, que advirtió del "revés en toda regla" que suponía esta resolución judicial para el Ayuntamiento al declarar nulo el estudio de detalle y arrojar de nuevo incertidumbre sobre un problema que se lleva arrastrando más de 15 años. Romero, además, recriminó al equipo de gobierno "el tipo de urbanismo" que estaba haciendo y que había derivado en un desfase de mediciones que ha permitido que prosperara la resolución del TSJA. Y subrayó los contundentes términos de la sentencia judicial al incrementar "de manera arbitraria" la edificabilidad máxima prevista en el PGOU. Por su parte, el portavoz del PP, José Loaiza, aludió a los 2.000 euros en costas que, de momento, supone la sentencia y que con el recurso supondrán otros 5.000 más, algo que –apuntó– podría evitarse sentándose a negociar. "Si me dice que esto tiene solución (porque no se ha recurrido el proyecto de reparcelación), por qué no nos sentamos a negociar ya en lugar de presentar un recurso", preguntó. Desde el gobierno se aludió a que así lo habían recomendado los servicios jurídicos y la alcaldesa, Patricia Cavada, intervino también para reconocer que existe "un riesgo" de perder el recurso, aunque recordó el trabajo desarrollado durante el anterior mandato con los vecinos para rebajar las cargas excesivas que inicialmente suponían para ellos el desarrollo urbanístico de la zona y llegar a un acuerdo.