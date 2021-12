El comercio de San Fernando espera una Navidad para "recuperarnos de nuestra maltrecha economía"

"Aguardamos la Navidad con la esperanza de recuperarnos de nuestra maltrecha economía". Los comerciantes de San Fernando afrontan unas fiestas en las que esperan mejorar las cifras del año pasado, con el buen presagio que ha supuesto el Black Friday, pero muy atentos a la incidencia del covid-19, el aumento de casos y las posibles restricciones que un empeoramiento pueda suponer.

La campaña de esta edición ha supuesto un incremento en las ventas, según los datos que maneja la Asociación de Comerciantes de San Fernando (Acosafe). En la comparación con 2020, un año que asumen no pueden tomar de referencia por la afección extrema que el sector sufrió por la pandemia del covid-19, la mejora alcanza el 30 y el 40% en algunos casos. Sin embargo, está por debajo varios puntos respecto a 2019, cuando los índices aumentaron "después de una crisis tremenda para el comercio local, de la que aún así no nos habíamos recuperado totalmente", comenta el presidente de la entidad, Manuel Luna. En concreto, este Black Friday se han quedado 3 o 4 puntos por abajo.

Aunque esas cifras no son perfectas, esperan que tenga una traslación en las ventas navideñas. Se aferran a esta guía ante la falta de datos estables, admite Luna. "Hay muchas fluctuaciones, no hay dos días iguales", advierte sobre el comportamiento del consumo. "Pueden venir tres o cuatros días buenos de venta, y después sufrimos días muy malos. Hace dos años, notamos una mejora constante que ahora no percibimos. Era una subida muy pronunciada que se iba afianzando, algo que no pasa actualmente", analiza.

La esperanza es que los casos de coronavirus en la ciudad y el entorno no crezcan, al menos hasta un límite que obligue a las autoridades sanitarias a llevar a la práctica nuevas restricciones. Eso permitirá que se mantenga el hábito de consumo, la confianza que ha crecido entre los clientes, que está saliendo a la calle, que está comprando. La esperanza es que se dé una buena Navidad que "nos permita recuperarnos de nuestra maltrecha economía, después de dos años de dientes de sierra, con momentos buenos y momentos malos continuos", insiste el presidente de los comerciantes de San Fernando.

El comercio local se encuentra en una de las épocas fundamentales para el volumen de negocio. Después de pasar el Black Friday afronta unas dos semanas que son fundamentales para por lo menos poder mantenerse en los próximos meses: un periodo que se prolonga desde los días previos a la Nochebuena hasta el mismo 5 de enero. Para ello plantean una campaña este año con la que buscan "la captación de ciudadanos para que consuman en su comercio", aprovechando esa mejora de la confianza del consumidor mencionada.