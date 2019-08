Si hace unos días era la playa de Camposoto y los errores del proyecto del nuevo paseo, que costarán 1,2 millones de euros y 12 meses más de obra, ahora ha sido el pretendido Centro de Industrias Digitales con el que en 2015 se quiso reflotar el frustrado Parque de la Historia y el Mar el que ha deparado un nuevo enfrentamiento abierto entre el Ayuntamiento de San Fernando, gobernado por los socialistas, y la Junta de Andalucía, en manos de PP y Cs.

Lo que durante los últimos cuato años era un idilio entre ambas administraciones para la puesta en marcha de proyectos e inversiones en San Fernando ahora se ha convertido en un auténtico campo de batalla: desde la pérdida del programa Andalucía Orienta (casi medio millón de euros) por no cumplir los plazos hasta la reclamación económica, durante años obviada, de la parte de la obra del Ayuntamiento que corresponde a la Junta de Andalucía en virtud del convenio alcanzado en su día.

El último episodio ha llegado apenas unos días después de conocerse el alcance de los errores cometidos con el proyecto estrella de la playa de Camposoto, que prolongará las obras por el plazo de un año más después de verano. La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha comunicado a la Junta su intención de desvincularse del acuerdo con la Agencia Idea para impulsar por la puesta en marcha de un Centro de Industrias Digitales en San Fernando debido, sostiene, a la falta de interés de la administración andaluza por promover este proyecto.

La Junta de Andalucía ha reaccionado con sorpresa ante la salida de la regidora isleña puesto que -afirma- el Ayuntamiento acaba de recibir un escrito de la Agencia Idea en el que se le insta, precisamente, a que lleve a cabo el nombramiento de sus dos representantes para convocar en la primera quincena de septiembre una reunión de la comisión de seguimiento del proyecto "y resolver las dudas y controversias que pudieran surgir en al aplicación de las cláusulas del mismo". El oficio tiene fecha de salida del pasado día 2 de agosto.

Desde la Delegación del Gobierno andaluz en Cádiz se ha recordado que es, precisamente, dicha comisión de seguimiento el lugar en el que abordar las cuestiones vinculadas al proyecto del Centro de Industrias Digitales, de ahí su sorpresa por la reacción municipal.

Un proyecto muerto desde hace tiempo

Lo ocurrido en todo caso, no supone ninguna novedad puesto que el proyecto del Centro de Industrias Digitales con el que Cavada pretendía reciclar el malogrado Parque de la Historia y el Mar bajo el nombre de 'El Barco' -y que no ha pasado en ningún momento del papel- hace tiempo que está en un callejón sin salida, especialmente desde que Costas tumbara la idea en abril de 2018 al emitir un informe desfavorable a la actuación que se pretendía desarrollar en este equipamiento al no ajustarse a los usos previstos en la concesión administrativa.

En el pasado mes de febrero, Cavada dio por descartado definitivamente el proyecto en el Parque de la Historia y el Mar al desvelar las conversaciones con Navantia para albergar en estas instalaciones el centro de formación naval de la empresa, un compromiso en el que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido también en las dos visitas que ha realizado a San Fernando, en mayo y en el pasado mes de julio.

A principios de año, la alcaldesa isleña hablaba de un modo genérico buscar con la Agencia Idea otra posible ubicación en San Fernando para el Centro de Industrias Digitales, si bien no llegaba a concretar ningún posible emplazamiento y reconocía que el proyecto llevaba tiempo enquistado.

Cavada: "Queremos vía libre"

El Ayuntamiento de San Fernando ha reconocido que ha comunicado "por escrito y de forma oficial" que da por extinguido y resuelto el convenio de colaboración firmado con la Agencia Idea y Andalucía Emprende para la puesta en funcionamiento del proyecto que llamó 'El Barco' para impulsar un Centro de Industrias Digitales en el marco de la Inversión Territorial Integrada Cádiz 2014-2020.

Entre los motivos principales de esta decisión, detalla en el escrito, destaca "la inacción y la falta de ejecución" en todo lo relativo a este proyecto, del que además -afirma- se ha esbozado la posibilidad de que acabe ubicándose en otra localidad de la provincia como es el El Puerto de Santa María, lo que se une al interés mostrado por Navantia para contar con las instalaciones del edificio de la concesión del Parque de la Historia y el Mar para su actividad formativa, necesaria a corto plazo debido a los últimos encargos formalizados con la Armada Saudí.

En esta tesitura, el Ayuntamiento considera que las "circunstancias coyunturales" hacen procedente dejar sin efecto los términos del mencionado convenio de colaboración que se firmó en fecha 24 de abril de 2018 y replantear la situación.

En el escrito enviado, el Consistorio recuerda que en el convenio el ente municipal asumía una serie de compromisos que se han ido llevando a cabo, como la redacción y aportación del proyecto básico y de ejecución de la adecuación del edificio a lo requerido por los firmantes del convenio, así como la ejecución de las instalaciones exteriores para el funcionamiento del edificio y la redacción y adaptación de la memoria de usos del centro a efectos de la toma de conocimiento por parte de la Consejería competente en materia de Medio Ambiente, todo ello sin perjuicio de los numerosos informes y gestiones realizadas ante las administraciones con competencia en las concesiones afectadas. También se reservó, y así continúa, una partida en los presupuestos municipales.

Sin embargo, insiste, "transcurrido más de un año desde la firma del convenio, no se han iniciado las obras de adaptación, obligación que fundamentalmente correspondía a la Agencia Idea, cuando el plazo de ejecución se preveía en unos ocho meses, y tampoco se han completado las gestiones iniciadas por el Ayuntamiento mediante escrito de marzo del presente para llevar a cabo alguna reunión de la comisión de seguimiento del cumplimiento del convenio".

Desde el Ayuntamiento se entiende además que esa inacción con relación al proyecto "puede venir motivada por barajar otra ubicación con este fin" y, por tanto, el destino de la financiación prevista, ante las dificultades de llevar a cabo la ejecución del proyecto en el Parque de la Historia y el Mar en los términos del convenio.

En concreto, asegura, ya se puso de manifiesto en la última comisión de seguimiento para la gestión de los fondos ITI, que tuvo lugar el pasado día 31 de julio en las oficinas de la Delegación Territorial de Fomento, el interés en que la inversión destinada a la generación de un centro digital se situara finalmente en El Puerto de Santa María.

Por todo lo anterior, y a todos los efectos, desde el Ayuntamiento se considera que se dan los supuestos previstos en la cláusula quinta del mencionado convenio como "causas de extinción", sin que proceda ninguna otra obligación entre las partes firmantes para dar por resuelto este convenio, siendo conveniente para ambas y siendo "un interés compartido" para la propia provincia de Cádiz con la creación de un centro de empresas digitales en El Puerto de Santa María y la potenciación de Navantia, empresa pública identificada con esta provincia y de cuya actividad igualmente dependen multitud de empresas auxiliares de la Bahía de Cádiz.

"Por si esto fuera poco, el Ayuntamiento añade que los plazos requeridos por Navantia para la puesta en marcha de su centro de formación naval son muy limitados ante los compromisos de entrega, por lo que es necesario para ello una previa concertación con el Ayuntamiento para el uso de la instalación y la elaboración de la adaptación de la memoria de usos del edificio para su entrega y validación por la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible".

Patricia Cavada asegura que "el proyecto de El Barco tenía el respaldo de los agentes socioeconómicos, y el lugar elegido fue San Fernando por cuanto el Ayuntamiento aportaba un magnífico edificio y por otro lado contaba con un extraordinario tejido de empresas de referencia internacional que querían implicarse y estar presentes en el proyecto, algo que lo hacía único al ser un centro con empresas tractores y también emprendedores para reforzar el tejido en este sector tan pujante en Andalucía".

"Durante años hemos trabajado incansablemente aportando toda la documentación, aclaraciones e informes, pero hoy por hoy no se han dado pasos mientras que por otro lado ha surgido, de la mano de otro potente motor económico como sabemos que es el sector naval, poder ubicar en la localidad el centro de formación naval de Navantia con vistas al programa de formación de las corbetas, pero con intención de que luego continúe como centro de formación permanente", afirma Cavada.

"Es un proyecto tangible, en el que llevamos tiempo trabajando y que está avanzado hasta tal punto que queremos poder formalizarlo en el mes de septiembre", explica la alcaldesa de San Fernando para justificar "lo urgente" que es que lo antes posible quede sin efecto ese convenio firmado y el edificio pueda tener otro uso.

Cavada ha explicado que desde hace meses se está solicitando a la Agencia Idea que convoque la comisión de seguimiento del convenio para resolverlo de mutuo acuerdo sin que haya sido posible, "por lo que conforme al convenio hemos manifestado nuestra intención de apartarnos unilateralmente del acuerdo para no perder ni un minuto y tener vía libre para el otro proyecto que sí puede ser una realidad".

En esta tesitura, la alcaldesa confía en que "no encontraremos más impedimentos por parte de la Junta de Andalucía, que estoy segura de que se sumará a colaborar con Navantia en ese centro de formación tan importante para Andalucía".

"Sin duda hubo dejadez y cortapisas para poner en marcha el proyecto de El Barco, pero aún considerando un agravio que nos quiten financiación de la ITI en un proyecto que surgió precisamente de San Fernando, ahora lo que nos interesa es poder desarrollar nuestro centro formación naval con Navantia y poner en uso el Parque de la Historia y el Mar", ha finalizado la alcaldesa.