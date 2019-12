La concejala AxSí San Fernando, Maite Lebrero, ha pedido al gobierno que comparten PSOE y Cs que suspendan la compra del mobiliario del Ayuntamiento que actualmente está en proceso de licitación con un presupuesto de 400.000 euros.

Una cantidad excesiva para los andalucistas que han pedido que antes de que se formalice esta compra se valore el estado del mobiliario que existe en las oficinas de Alcaldía y en las áreas de Presidencia, Economía y Hacienda y en aquellas dependencias que se trasladarán al Consistorio tras las obras de rehabilitación.

AxSí propone la reutilización del mobiliario actual y el consiguiente ahorro presupuestario e, incluso, califica de "indecente" el gasto de 400.000 euros que el equipo de gobierno tiene previsto destinar a la adquisición de un nuevo mobiliario para amueblar al completo el Ayuntamiento tras las obras de rehabilitación, un dinero -recuerda Lebrero- que saldrá del remanente de Tesorería del pasado ejercicio y que podría ser destinado a "iniciativas de primera necesidad": "Hay que gestionar los recursos públicos, los impuestos que se le cobran a los cañaíllas con sentido común, con la sensatez de un buen padre o madre de familia", afirma.

La edil andalucista no duda en referirse a este gasto en nuevo mobiliario como "un capricho innecesario de la señora alcaldesa". Es más, en esta línea se refiere a los 1.000 euros a los que asciende en concreto el presupuesto del sillón del despacho de la alcaldesa, tal y como se recoge en el pliego de condiciones del contrato, donde se desglosan todas las partidas.

"No digo yo que no necesite una silla nueva porque lo desconozco pero no comprendo cómo se puede gastar 1.000 euros en una sola silla cuando hay familias en La Isla que se las tienen que apañar con 426 euros para tirar todo el mes", afirma Lebrero.

"A los monolitos de la entrada de la ciudad, que costaron 50.000 euros; a las horrorosas e innecesarias letras de la fachada del Ayuntamiento, que nos costaron 10.000 euros y a la media hora de charla del 24 de septiembre, que nos costó 6.000 euros, se le suman ahora los 1.000 euros de su silla y 400.000 euros en mobiliario. Es cuestión de prioridades y la prioridad debería ser el bienestar de las familias", insiste la edil de AxSí.

Desde la formación andalucista se recuerda también la subida de un 6% del IBI que se va a aplicar en 2020 o la del 14% del recibo del agua que se aplicará con la prórroga de cuatro años del contrato.