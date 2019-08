Antonio Toledo nació en San Fernando en la zona de la Glorieta, junto a la estación de trenes. A partir de los 9 años empezó a tocar la guitarra y descubrió su pasión por la música. A los 17 años comenzó a estudiar guitarra clásica en el Conservatorio Manuel de Falla de Cádiz. Es aquí cuando empieza influenciarse por conocidos guitarristas como Jimmy Hendrix y Eric Clapton.

Antonio empezó a dar forma a una carrera que lo llevó a la cúspide del mercado internacional, haciendo posible que este isleño pudiera llegar a tocar con artistas tan conocidos como José Mercé, Javier Ruibal o Joan Manuel Serrat. Ahora, ha formado un dúo con uno de los mejores timplistas canarios, Germán López. Recordar que el timple es un instrumento parecido a un ukelele típico en el archipiélago canario y, en palabras de Antonio Toledo, "no hay mejor timplista que Germán".

López y Toledo están recorriendo medio mundo llevando su música a los escenarios más inesperados. Este jueves serán acogidos por el público isleño en el Castillo de San Romualdo, algo que anhelan con bastante ilusión y esperan poder estar a la altura.

Este medio ha tenido la oportunidad de hablar con el guitarrista isleño para conocer mejor su trabajo y su trayectoria profesional.

¿Llevas mucho tiempo sin tocar en San Fernando y fuera de la ciudad?

Hace bastante que no toco en San Fernando, casi cuarenta años. No ha sido por nada en especial, he estado recorriendo mucho mundo y la verdad no me he parado a tocar en mi tierra. Ahora estoy afincado en Madrid y vivo aquí, aunque no olvido mis raíces.

¿Cuál es el estilo de música que mejor define lo que haces?

Tengo varios estilos musicales, no puedo definir alguno. Estoy influenciado por el jazz, el flamenco, el blues y el rock. Siento como si mi música fuese un compendio de diversos estilos que se forman con las influencias de la cantidad de cosas que he ido aprendiendo por mí mismo y de los artistas que me han acompañado.

¿Cómo puede mezclar un artista tanto estilos de forma diferente? Habrá alguno en particular que lo entusiasme más que otro...

Soy un guitarrista de fusión porque desde el principio siempre he tenido mucha curiosidad, me entusiasmó el rock y fui un guitarrista de rock durante muchos años. También me gustaba el flamenco la música andaluza. Mi estilo tiene un toque influenciado por el flamenco, el jazz y la música improvisada. Por ello no puedo tampoco decir qué estilo me entusiasma más, la propia fusión de todo es lo que me define.

Has tocado con artista de renombre y bastante conocidos, ¿ha aprendido mucho de ellos?

Llevo una trayectoria bastante larga, he tocado con músicos muy buenos y no sólo con los famosos, también con otras personas muy buenas porque es como más se aprende. Creo que hay muchos artistas que no son tan conocidos que tienen una trayectoria profesional impecable y se puede aprender mucho de estas personas.

¿Cuándo empezaste con Germán López y cómo surge el dúo Al encuentro del timple canario y la guitarra española?

Hace cinco años que Germán López y yo empezamos a tocar juntos. Germán es uno de los mejores timplistas canarios del momento, recordar que el timple es parecido al Ukelele. No es un instrumento versátil pero en manos de Germán se convierte en un instrumento universal. Lo dicho, empezamos a tocar juntos y un manager norteamericano nos descubrió y empezaron a surgir una serie de conciertos internaciones.

Hace tiempo que no toca en San Fernando ¿Estás ilusionado por volver a cantar en tu tierra?

Hace mucho que no toco en casa, estoy muy ilusionado claro. Sin embargo, me gusta tocar más para un público anónimo que para el conocido, los artistas nos ponemos nerviosos al ver que nuestros amigos y familiares están entre el público.

Recientemente ha tocado en Cádiz ¿Qué opinas del público de la provincia en general y de la capital en particular?

Para mí, el público gaditano es de los más exigentes. Quiero decir, sabe mucho de música y le encanta escuchar, por ello se entrega también bastante al artista y a lo que hace. En mi opinión es el público más participativo y musical.

El dúo Toledo y López ha recorrido mucho mundo desde sus inicios. Háblenos un poco de esa experiencia recorriendo el globo con una guitarra española y un timple canario.

Pues, como dice, hemos recorrido bastante mundo y hemos estado en muchos países. En especial América del Norte y del Sur. En muchos países de Asia hemos tenido buena acogida, como China. La verdad es que Germán y yo no paramos, hemos estado prácticamente en todas las ciudades de España.