Cinco agentes de Policía Local de San Fernando toman posesión como nuevos mandos

Cinco agentes de la Policía Local de San Fernando han tomado posesión de su nueva plaza de mando tras los procesos de selección de promoción interna de las ofertas de empleo público de 2018 y 2019. La alcaldesa, Patricia Cavada, ha presidido el acto que se ha desarrollado en la Sala Capitular del Ayuntamiento.

Pablo Jesús Cumbreras ha sido nombrado inspector, mientras que Francisco Javier Paredes ha sido nombrado subinspector. Juan Vera, Carmelo Martín y Salvador Guerrero son nuevos oficiales. La toma de posesión, en la que han estado acompañados de familiares y agentes del cuerpo, además del jefe de la Policía Local de Chiclana, Juan Carlos Castro, y el de Medina, Antonio Ortega, ha sido el último acto oficial del actual intendente jefe de la Policía Local, José Cano, que se jubila en estos días.

La regidora ha felicitado a los cinco agentes por la nueva etapa que inician tras las oposiciones. "Es un orgullo como alcaldesa presidir este acto y compartir con todos vosotros este momento tan especial en vuestra carrera", ha apuntado. "Siempre es un motivo de satisfacción comprobar que quienes estáis al cargo de nuestra seguridad dais un paso más en vuestro compromiso personal con la labor policial, y lo hacéis apostando por el sacrificio, la entrega profesional y la máxima preparación", ha añadido. Cavada les ha deseado "mucho éxito y parabienes en los próximos años, porque eso redundará en beneficio de toda la sociedad de San Fernando a la que prestáis un magnífico servicio".

Sobre la marcha del jefe de la Policía Local, la alcaldesa le ha deseado lo mejor en su nueva etapa y le ha agradecido "sus años de esfuerzo, trabajo y lealtad institucional en los que ha velado por el bien de esta ciudad". "Seguro que estos días estarán marcados para ti con una mezcla de mezcla de emoción y de nostalgia, y yo añado que también debes sentir mucha satisfacción por el deber cumplido. Todos tus años en este Cuerpo Policial, en una profesión exigente que requiere dedicación, compromiso y entrega, lo avalan", ha señalado.

El todavía jefe de la Policía Local de San Fernando ha tomado la palabra para desear mucha suerte en su nuevo puesto a los cinco agentes, y les ha deseado a ellos y a los demás miembros del Cuerpo presentes que "vuestra trayectoria sea tanto o más gratificante que ha sido la mía".

Cano ha recordado sus 39 años de servicio en la Policía Local de San Fernando, "siempre con la intención de colaborar y de dar una respuesta adecuada a la ciudadanía, en un trabajo donde me he encontrado con personas comprometidas que no han escatimado tiempo para realizar su labor". De hecho, como ha aconsejado a los nuevos mandos, "somos jefes las 24 horas del día, y tendréis que tomar decisiones en favor del colectivo, que prima sobre lo individual".

Pablo Cumbreras, que ha tomado la palabra en nombre de los cinco mandos, ha expresado la satisfacción por los nuevos retos que encaran, al tiempo que ha hecho referencia a la tristeza por la marcha del que ha calificado de "nuestro mentor, que desde su puesto ha marcado un antes y un después en la Policía Local de San Fernando". "Ojalá podamos estar a su nivel", ha finalizado.