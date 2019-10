Podemos lleva a pleno la situación del comedor del cuartel de Camposoto

Podemos y confluencias sociales pedirá en el pleno que el gobierno local se implique en la defensa de los puestos de trabajo y las condiciones laborales de la plantilla de la empresa Dulcinea Nutrición SL, responsable del servicio del comedor del acuartelamiento de Camposoto, y presione al Ministerio de Defensa para que sesolucione este conflicto laboral.

"Desde el 1 de octubre, los 17 empleados y empleadas del comedor han dejado de prestar servicio por el impago de la empresa a la Seguridad Social, una realidad que no está causada por estos trabajadores, pero que sí sufren las consecuencias por no poder volver a sus puestos de trabajo desde entonces y sin saber en qué situación laboral están", explica Ernesto Díaz, portavoz del grupo municipal.

Esta "vulneración" de sus derechos laborales ha provocado movilizaciones de la plantilla (de los 17 trabajadores, 5 son indefinidos y los 12 restantes, discontinuos), para pedir además la intervención de la alcaldesa, Patricia Cavada, "una petición a la que nos sumamos porque aunque el Ayuntamiento no tenga competencias directas sobre este caso, sí tiene el deber de proteger a los trabajadores isleños y presionar para que no haya despidos y no se precaricen estos puestos de trabajo".