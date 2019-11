Podemos denuncia "irregularidades" con el personal de la adjudicataria del Teatro de Las Cortes

Podemos ha denunciado "graves irregularidades laborales" de la empresa Galicia Event Crew SL con la plantilla del Real Teatro de Las Cortes. "Trabajadores denuncian que la nueva empresa adjudicataria del servicio incumple con el pago de los salarios y que se están sustituyendo varios puestos con personas con diversidad funcional para reducir costes empresariales", advierte el portavoz de la formación, Ernesto Díaz.

Díaz ha explicado que entre las 11 personas que conforman actualmente la plantilla del teatro "hay personal que lleva trabajando entre 15 y 20 años. Pero la empresa ya no va a contar con cuatro de ellos precisamente por reclamar sus derechos laborales". Sus puestos han sido ofertados en portales de empleo. Para la formación morada esta actuación se trata de "represalias por parte de la empresa a quienes reclaman sus derechos".

El líder de Podemos asegura que estas actitudes "dictatoriales" contra los trabajadores que exigen lo que les pertenece son "habituales" entre las contratas de los servicios de los ayuntamientos "y de los servicios públicos subcontratados en todo el estado".

La extinción del contrato anterior llevó a la licitación del servicio, adjudicándose a la empresa gallega "que prometió un aumento de los salarios y que la totalidad de la plantilla seguiría trabajando en el teatro. Y no solo no se aumentó el salario, sino que no les pagan y hay despidos de personal", denuncia.

Ernesto Díaz ha comunicado que la mesa contra los abusos laborales en los servicios municipales se ocupará de este caso, "pero pedimos que desde ya que el gobierno local se implique en la solución de este nuevo conflicto laboral que afecta al único teatro de la ciudad porque además hay que explicar cómo es posible que la empresa que figura como la pagadora de los salarios no es solo la adjudicataria Galicia Event Crew SL". Podemos exige la ruptura del contrato con esta empresa por incumplir con los trabajadores.

Díaz ha insistido en que la garantía de los derechos laborales está en la municipalización de las plantillas. "Una solución que es más que posible si tenemos en cuenta que con los remanentes acumulados de los presupuestos municipales más la subida de impuestos de la semana pasada hay dinero suficiente en el Ayuntamiento para contratar directamente", finaliza.