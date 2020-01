Podemos San Fernando pide que el Ayuntamiento asuma a los trabajadores del Teatro

La concejala de Podemos San Fernando, Ana Rojas, ha pedido de nuevo al gobierno municipal que lidera el PSOE que resuelva lo antes posible el contrato con la empresa Galicia Events Crew SL, responsable de los servicios del Teatro de las Cortes, "para desvincular al Ayuntamiento porque los trabajadores no pueden rehenes de los problemas administrativos entre Ayuntamiento y empresa".

Para Podemos San Fernando, el conflicto laboral en el que se encuentran los trabajadores del Teatro desde que la nueva adjudicataria llegara en el pasado verano no deja lugar a dudas. "Lleva incumpliendo las condiciones laborales de la plantilla casi desde que se inició el contrato en agosto. No funciona y no está siendo útil por la situación de impagos, pagos tardíos o despidos", explica Rojas.

Aunque el gobierno local ha asegurado esta misma semana a la plantilla que están trabajando en el asunto, relata la formación morada, "lo cierto es que desde agosto están teniendo problemas con el pago de los salarios y hay trabajadores que denuncian que están cotizando menos horas de las que le corresponden".

Los trabajadores, algunos de los cuales llevan hasta 20 años trabajando en el Teatro, han vuelto a denunciar los problemas con la empresa.

La concejala Ana Rojas, en este sentido, ha pedido también que se desbloquee la Mesa contra los Abusos Laborales "para poder llevar a cabo esa transparencia y esa participación en la resolución de los conflictos laborales de los trabajadores subcontratados, que al final y al cabo se ha convertido en el pan de cada día en la gestión de los servicios municipales".

Plantean desde Podemos de nuevo la absorción de estos trabajadores por parte del Ayuntamiento, "que tiene viabilidad para ello, y de esta manera garantizar, asegurar y mejorar sus condiciones de trabajo", tal y como reclaman y “merecen”, asegura la concejala.