20 años hace que el Teatro de Las Cortes reabrió sus puertas y empezó a funcionar, más o menos, de la misma forma en la que lo hace hoy. Y hasta ahora –afirman– nunca se habían visto en esta situación. Así lo cuentan sus trabajadores, los responsables de que esos actos institucionales y espectáculos que se llevan a cabo en el principal escenario de La Isla salga siempre a la perfección: técnicos de iluminación y sonido, porteros y azafatas, personal de taquilla, limpieza... Algunos están desde entonces, desde que el Teatro abriera en 1999. Y se conocen como la palma de la mano este edificio y su funcionamiento.

La llegada de una nueva empresa en el pasado mes de agosto –Galicia Event Crew SL, a la que el Ayuntamiento adjudicó el nuevo contrato– ha alterado por completo la situación y ha cambiado lo que, en las últimas dos décadas, venía siendo lo normal en el Teatro. Según denuncian los propios trabajadores, los retrasos en los pagos se han repetido todos los meses hasta ahora, se ha demorado la entrega de certificaciones de altas y bajas que para algunos es indispensable al compaginar este trabajo con prestaciones, hay empleados que no han recibido las nóminas o que la han recibido de otra empresa diferente (con otro CIF), otros ni siquiera han recibido los contratos...

En tan solo dos meses, se ha prescindido de cuatro de los trabajadores habituales de la plantilla. Gente experimentada y con una hoja de servicios irreprochable a la que se le ha comunicado a partir de ahora se iba a prescindir de ellos. "Y solo por llamar a preguntar por esos retrasos en los pagos o por los certificados que no llegaban", denuncian estos trabajadores. "A la limpiadora, por ejemplo, la han puesto en la calle porque pidió material de limpieza al ver que no había y no podía trabajar. Querían incluso que lo comprara ella adelantando su pago cuando luego la empresa tarda en pagar", afirman.

En su lugar –cuentan– esta empresa gallega ha recurrido a la contratación de nuevo personal, todos ellos con discapacidad. Precisamente, sostienen los trabajadores del Teatro de las Cortes, los anuncios de trabajo en este sentido que descubrieron en internet allá por el mes de septiembre y la falta de respuesta de los responsables de la adjudicataria ante cuestiones con los retrasos en los pagos o los problemas que había con los certificados, llevaron a los trabajadores a reunirse con la concejala de Cultura, la socialista María José Foncubierta, para exponerle la situación. La reacción inmediata fue la de prescindir de cuatro de estos trabajadores e incorporar en su lugar a nuevos contratos, todos ellos con discapacidad.

Pero los problemas –afirman– persisten y la relación con la adjudicataria dista mucho de ser fluida tras lo ocurrido en las últimas semanas. Los trabajadores, además, lamentan que el Ayuntamiento, que es la administración que contrata a la empresa, se haya puesto de perfil ante la situación. Se sienten abandonados. Consideran que el gobierno municipal los ha dejado caer. Y eso –reiteran– nunca, con ningún gobierno, había pasado anteriormente. "El Ayuntamiento debería hacer más por nosotros", lamentan al denunciar la situación laboral que sufre el Teatro de las Cortes detrás del telón.