Está segura de que 2020 no será un año más para los isleños. La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, enumera con entusiasmo los hitos que aguardan a la ciudad para los próximos doce meses, que son -insiste- fruto de la gestión y el trabajo que el gobierno municipal lleva a cabo desde que los socialistas llegaron a la Alcaldía en 2015 y que han convertido a La Isla en la ciudad de la Bahía que acapara más inversiones: la apertura del Museo Camarón, la puesta en marcha del tranvía, el centro de formación naval de Navantia, la remodelación de los accesos de la playa de Camposoto y, por su puesto, la terminación de la gran obra que ha supuesto la rehabilitación del Ayuntamiento y su apertura...

¿2020 es el año de volver por fin al Ayuntamiento?

Es el año de volver, sí. Y ese regreso es un acontecimiento importante, no solo por lo que supone el Ayuntamiento, que es nuestro edificio más importante y emblemático desde el punto de vista histórico y patrimonial sino también desde ese sentimiento de orgullo isleño, de esa historia que hemos protagonizado desde San Fernando y que simboliza el Consistorio...

De la rehabilitación empezó a hablarse a finales de los 90, el edificio está cerrado desde 2006 y son casi cuatro años de obras... Desde luego, es una obra que se ha llevado su tiempo.

Me hablan a menudo de esos proyectos eternos que se esperan desde hace años en San Fernando, pero tengo que retrotraerme al año 2015, que es el momento desde el que soy alcaldesa. Y desde entonces cosas históricas como las obras de rehabilitación del Ayuntamiento se han conseguido poner en marcha. Pero también se han licitado la obras para la Casa Lazaga, se ha ampliado el centro cívico de La Ardila pensando en las personas mayores, la estación de autobuses está terminada pendiente de su apertura, el muelle de Gallineras se ha reurbanizado, se ha abierto el servicio de Urgencias en el hospital de San Carlos, hemos conseguido unos nuevos Juzgados, que era otra carencia histórica... En la historia de San Fernando ha habido un tiempo de parálisis importante, pero ya ha quedado atrás. Creo que este gobierno, desde el anterior mandato, ha dado sobradas muestras de saber afrontar esos retos que eran históricos.

Se hablaba de inaugurar el Ayuntamiento en primavera, ¿hay fecha ya?

La obra de adecuación de las calles del entorno comenzará ahora y tiene un plazo de cuatro meses. El edificio está concluido, preparado para recibir el mobiliario que ya ha sido adjudicado. Ambas actuaciones se solaparán en los próximos meses, así que espero que este verano ya estemos allí.

Parece que 2020 también será al fin el año del tranvía.

Creo que sí. Y así lo han asegurado en sus declaraciones la consejera de Fomento y la delegada del Gobierno andaluz. Y en las reuniones que he mantenido con el delegado del Gobierno de España, con Renfe y con Adif coinciden en que todo está coordinado para su puesta en marcha. Creo que va a ser importantísimo. San Fernando y la Bahía necesitan que el tranvía funcione. Y no solo porque llevamos demasiados años de espera, que es algo que nadie puede negar, sino porque necesitamos creer que un proyecto que ha transformado San Fernando, que ha tenido una inversión publica de este calibre, funciona. Claro que no deja de ser curioso que el PP, que en su día recogió firmas contra el tranvía, sea ahora el que lo vaya a poner en marcha...

A estas alturas del proyecto no caben muchas opciones...

Lo que digo es que resulta curioso. En cualquier caso, ahora tenemos una calle Real peatonal, magnífica, que ha puesto de manifiesto la dinamización que tiene la hostelería en un momento en el que ésta se combina con la experiencia de la compra, una calle que se llena de gente de manera que cada día parece que es festivo en San Fernando. Y el tranvía va a ayudar a minorar la circulación de vehículos que cada día sale de San Fernando, a minorar la gran afluencia que tiene el autobús hacia la capital... Y también, como se ha dicho, va a ayudar a que muchas personas que antes se dirigían a Cádiz por la autovía pasen por el centro de San Fernando y puedan contemplar que es un lugar para venir y disfrutar de lo que ofrecemos.

¿Considera que la calle Real está en su mejor momento?

La hostelería isleña vive su mejor momento. Suena fuera de San Fernando y gente de otras localidades vienen aquí a tapear los fines de semana porque tenemos el atractivo de la ciudad, la comodidad y mucha oferta continuada en el centro. El comercio, como pasa también en otras ciudades, merece una reflexión distinta por el auge de la venta on line. Por eso, precisamente, lo que hacemos desde el gobierno es potenciar la experiencia de la compra. De ahí que apostemos por la dinamización, por el embellecimiento de las calles, porque haya ocio, conciertos, actividades en cada una de las fiestas... Hoy, San Fernando puede ser la ciudad de la provincia de Cádiz que tiene una mayor oferta lúdica y de ocio de la Navidad.

¿El Museo Camarón será otro de esos hitos de 2020?

El Museo Camarón abrirá en 2020. Y con este proyecto hemos dado ejemplo de buen hacer y diligencia.

Aunque su futura gestión tiene que resolverse aún...

Y en eso estamos trabajando desde hace tiempo. Estamos preparando los pliegos de contratación. Hemos estado analizando la gestión de otros espacios del nivel que pretendemos para el Museo Camarón y esperamos licitar en poco tiempo. Tras la marcha de la adjudicataria por sus problemas económicos en agosto, teníamos una prioridad que era retomar las obras. Y en eso centramos todos los esfuerzos políticos y administrativos. Ahora mismo tenemos la satisfacción de que la empresa Bauen está trabajando con diligencia y buenos tiempos. En estos días, precisamente, hemos estado hablando del proyecto museográfico para verificarlo todo y vamos a tener una reunión con la familia para que pueda hacer sus aportaciones. Sabemos que el Museo va a ser importante, va a ser una referencia nacional, porque Camarón atrae, porque es una leyenda, un mito... Y tenemos la suerte de que sea nuestra referencia cultural por encima de todo. Por eso no dudamos del interés que va a suscitar en las empresas dedicadas a la gestión de espacios culturales.

Hablaba también de poner en marcha para 2020 los Premios Camarón, algo así como los 'Goya' del flamenco...

Ahora mismo el objetivo prioritario es poner en marcha el Museo Camarón, pero los premios son un objetivo de este mandato y llegarán. No puedo asegurar que sea en 2020 pero sí en este momento tan importante que San Fernando va a vivir en torno a la figura Camarón. Hemos demostrado que estamos convencidos de lo que significa Camarón como oportunidad de atracción del turismo cultural: el 25 aniversario, los conciertos del 2 de julio, la puesta en marcha del Museo, los documentales que se han estrenado en San Fernando... Y los Premios es también una actuación que tenemos que desarrollar.

Llevamos tres años de gestiones con los proyectos EDUSI, una inversión de 12,5 millones, pero todavía no se ha iniciado ninguna obra.

Acabamos de adjudicar La Almadraba. Y en los próximos días tendremos el informe de valoración de las empresas que se han presentado al contrato para la redacción del proyecto de La Magdalena, que se va a adjudicar a continuación. La puesta en marcha de los proyectos EDUSI es una prioridad de este gobierno. Y así se lo trasladamos a los jefes de servicio del Ayuntamiento en una reunión que mantuvimos a principios del mandato para abordar la estrategia, para que quedara claro que su gestión administrativa (ya sea informes o trámites de licitación) debe ser una prioridad. Es cierto que resulta complicado porque constantemente hay que estar haciendo consultas al Ministerio y esperar su respuesta. Ahora hay personal específicamente contratado y dedicado a ello. La EDUSI, la transformación de La Magdalena, va a ser uno de los hitos de este mandato y va a ser una transformación histórica de San Fernando como pudo ser en su día Bahía Sur, la Ronda del Estero o la circunvalación... Ahora toca esa transformación de uno de los espacios más atractivos de San Fernando, para que tenga ese bulevar abierto a las aguas, para convertirse en un lugar de ocio, de integración de la naturaleza con lo urbano, de dinamización económica...

El proyecto de la playa, financiado con los fondos ITI, se ha visto empañado por el fallo de diseño cometido en el paseo peatonal, que ha impedido su apertura, que supondrá un millón de euros más y que ahora obligará a retomar los trabajos.

Pues comprenderá lo que supuso para mí como alcaldesa, después de haber peleado y trabajado tanto por esa financiación de más de tres millones de euros de la ITI, comprobar que se había cometido un error por la dirección de la obra o por la redacción del proyecto por parte de Amaya (Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía). No quiero prejuzgar aunque nosotros en el Ayuntamiento ya hemos hecho nuestro análisis de lo ocurrido. De todas formas, lo que nos hubiera gustado, tal y como se comprometió la Junta de Andalucía, es que se hubieran realizado las reparaciones durante el verano, que era el compromiso que habíamos adoptado. Pero la tramitación en la Junta del modificado ha tardado más de lo que hubiéramos querido. Desde mayo el Ayuntamiento tiene adjudicadas las obras de la carretera y de los aparcamientos esperando a que la Junta hiciera estas obras de reparación.

¿Se planteó hacer obras en verano?

Lo que se acordó con Tragsa era que íbamos a ir cortando tramos de 200 metros para ejecutar las reparaciones poco a poco. No se hizo y estuvimos esperando a que se hiciera en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre... Así que al final hemos decidido que no vamos a esperar más y vamos a empezar ya porque tenemos desde mayo el contrato adjudicado y, si no lo hacemos ya, llegaremos a verano sin la obra hecha. Ahora toca también coordinar ambas obras. Nosotros tenemos claros los tiempos. Es nuestra playa y sabemos lo que significa. Espero que la Junta de Andalucía, Tragsa y Amaya tengan claro también que San Fernando no pueden llegar al verano sin la obra terminada.

Si hablamos de los fondos ITI, ¿no cree que ha puesto en bandeja la pérdida del centro de industrias digitales al romper el convenio de El Barco en el parque del Mar?

Le aseguro que el tiempo que este gobierno ha dedicado al centro de industrias digitales es difícil de contabilizar. Lamentablemente, llegó un momento en el que tenía que decidir entre la incertidumbre de una resolución que no llegaba para el centro de industrias digitales o perder la oportunidad de algo que sí tenía esa certidumbre, un centro de formación naval, de training, moderno y avanzado. Navantia me solicitaba de inmediato la cesión del espacio mientras que, de otro lado, no tenía esa certidumbre por parte de la Junta de Andalucía. Y no me equivoqué. Di alternativas, trasladé al viceconsejero de Presidencia nuestro interés en buscar otro emplazamiento para que ese centro de industrias digitales se hiciera en San Fernando dado que considerábamos importante también para la provincia que ese centro de formación naval estuviera aquí y no en Cartagena o Ferrol. Pero la Junta ha decidido de golpe y porrazo llevarse el proyecto a El Puerto. Aunque San Fernando puede estar contento porque es una victoria tener aquí ese centro de training avanzado. Y desde lo municipal estamos ahora trabajando en ese proyecto que tenemos previsto en el edificio de Telefónica para el que estamos buscando socios colaboradores. Esperamos que en algunos de los programas que desarrollemos ahí podamos ir de la mano a la Junta. Es cierto que en el anterior mandato hemos conseguido grandes cosas con la Junta: Urgencias en San Carlos, los Juzgados, la obra de la playa, Eurovelo, Camarón... Y esa interlocución ya no es la misma aunque nosotros seguimos dando muestras de ser un gobierno dialogante y hemos conseguido cosas, por ejemplo, que la Junta aporte cuatro millones de euros para la obra del Ayuntamiento. Y vamos a seguir porque es uno de los objetivos es tener el centro de salud de Camposoto en este mandato.

Los astilleros de San Fernando están ahora inmersos en el mayor contrato de su historia, la construcción de cinco corbetas para Arabia.

Navantia y el contrato de las corbetas casa con ese buen momento de San Fernando en 2020. Es una apuesta importante por nuestra principal industria por el empleo que genera, tanto directo, indirecto como inducido. Hablamos de 6.000 puestos de trabajo. Y todo dentro de esa inversión del Gobierno de España para Navantia San Fernando. Las corbetas suponen además una intervención en el Arsenal de La Carraca por más de siete millones de euros que está permitiendo afrontar la rehabilitación de edificios históricos como el Penal de las Cuatro Torres, que es algo que la ciudad ha reclamado durante mucho tiempo. Y proyectos como el centro de formación y training El Barco van a permitir que San Fernando se siga referenciando como la punta de lanza de nuestra industria, no solo porque tengamos aquí el core de Navantia sino por la diferenciación que va a suponer este nuevo centro, que contribuirá a crear riqueza y empleo.

La remodelación de la plaza del Rey que proyecta promete ser una obra bastante complicada dada esa pretensión de convertirla en una plaza diáfana.

Después de la rehabilitación del Ayuntamiento, que es monumental y fantástica, la obra del entorno, la remodelación de la plaza del Rey, requiere esa transformación. Siempre hemos dicho que somos un gobierno dialogante. Y hemos estado escuchando las observaciones que nos han hecho comerciantes y hosteleros de la zona. Hemos trasladado esas aportaciones al equipo redactor. Ahora en enero nos enviarán una propuesta para seguir trabajando en esa remodelación... Tiene que ser una cuestión de generosidad: por una parte tenemos que saber la importancia que tiene el entorno histórico y patrimonial y, por otra, debemos ser conscientes de que tiene que servir también para la dinamización de la hostelería y del comercio. Todo el mundo tiene que convivir. Estoy segura de que todo el mundo será generoso y contribuirá para crear el mejor espacio posible.

Lleva algo más de tres meses de pacto con Cs. ¿Cree que la ciudadanía ha entendido ese acuerdo?

Las elecciones han reforzado al PSOE en San Fernando con unos resultados históricos, que además han supuesto una ventaja considerable con respecto al resto de formaciones políticas, lo que supone un respaldo decisivo de la ciudadanía. Al igual que en el anterior mandato llegamos a una mayoría en el pleno a través de un acuerdo de gobierno con los andalucistas, ahora teníamos la oportunidad de tener esa mayoría absoluta, de seguir dando estabilidad y de seguir trabajando para los proyectos de ciudad que tenemos en marcha. Es un acuerdo que ha sido consensuado, que ha puesto por delante a San Fernando y a sus proyectos de transformación. Es un buen acuerdo porque da estabilidad a la ciudad y, sinceramente, creo que la ciudadanía lo ve positivamente en estos momentos en los que resulta tan complicado entenderse en política.

Ha empezado el año con una subida del 6% del IBI.

San Fernando llevaba cuatro años con el IBI congelado. Nunca en la historia de la gestión tributaria de este Ayuntamiento ha habido un mayor periodo de congelación del IBI. Si vemos el análisis que recientemente hacía la Confederación Económica de Empresarios de la tributación de impuestos y del IBI, San Fernando ni mucho menos es el municipio que más recauda. Y es el único que en el anterior mandato no lo subió. Tenemos que ser conscientes de que la mejor prestación de servicios, esa igualdad de oportunidades de todos y todas a la hora de prestar servicios, la mejora de la limpieza, la mejora de los jardines, la mejora del contrato de limpieza de los colegios, de la ayuda a domicilio... Todo eso depende de la tributación. Y hay que aclarar que se va a dar una mejora integral de la presión fiscal porque se elimina la tasa de residuos con seguridad a partir de este año. Esa tasa supone dos millones de euros a asumir por el Ayuntamiento, una cantidad que no alcanza a cubrir el incremento de la recaudación que se espera obtener con el IBI, que será de poco más de un millón de euros.

¿Pero cree que la ciudadanía tiene esa percepción de la mejora de los servicios?

La ciudadanía ha visto y valorado positivamente –y así me llegan muchísimos comentarios– el nuevo contrato de mantenimiento de jardines. Nosotros actuamos para cambiar el modelo productivo y así generar más ingresos. El objetivo es conseguir mayores ingresos por parte de la actividad económica precisamente para mejorar la prestación de los servicios públicos. En San Fernando tenemos ahora una situación muy positiva con inversiones que vienen de lo privado. Hablamos de Bahía Sur, de Janer, de poner en carga los espacios productivos como se ha hecho con la electrificación de Fadricas 2, de poner en marcha promociones inmobiliarias desde lo privado... Y hemos demostrado la mejora de la situación económica al incrementar el contrato de jardines, el de la limpieza –una mejora que lógicamente aún no percibe la ciudadanía porque no se ha puesto en marcha– el de dependencia (ayuda a domicilio). Y no solo para mejorar los servicios sino también la situación laboral de sus trabajadoras. Y gran parte de la ciudadanía lo percibe.

Un sillón para Alcaldía que cuesta 1.000 euros, un rótulo de 9.500 para la fachada del Ayuntamiento o una conferencia que supuso otros 6.000. Son algunos de los gastos que se le han criticado por considerarse superfluos.

Decir que son gastos superfluos depende del prisma con el que se mire. Hay un equipo redactor del proyecto, que es la rehabilitación del mejor Ayuntamiento de España, que es el que determina técnicamente, por ejemplo, cómo tiene que ser ese rótulo de la fachada. Hablamos de una obra de trece millones de euros que requiere lo mejor. De ahí también que el mobiliario del Ayuntamiento tenga que ser acorde con esa intervención porque no solo va a ser un edificio administrativo sino también monumental. Hay que poner en valor lo nuestro. Es patrimonio. Y recuerdo que esa silla es una silla para la Alcaldía, para los alcaldes y alcaldesas que vengan... Con respecto a la charla de Juan Verde el 24 de Septiembre hablamos de un ex asesor de Obama, que dedica su vida a trasladar la importancia que tiene el cambio climático como uno de los mayores problemas que existe en el planeta; una persona que viene de Washington, que pierde varios días para participar en estos actos y que tiene la posibilidad de trasladar y poner el debate del cambio climático en boca de todos. Y además tenemos la oportunidad de mantener con él un encuentro en el que participan agentes económicos de la provincia. Todo eso, evidentemente, tiene que ser retribuido. ¿Pero qué obtiene San Fernando? Consigue el rédito de poner en valor un acontecimiento histórico –la conmemoración del 24 de Septiembre– en el momento y en el contexto actual a través de una personalidad de relevancia internacional.