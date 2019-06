El PP afirma que el proyecto de la Plaza del Rey no ha conseguido la subvención

"El cambio radical en la fisonomía de la Plaza del Rey propuesto por los socialistas y presupuestado en 1,2 millones de euros no ha conseguido superar al resto de proyectos presentados por otros ayuntamientos gaditanos y pasa a formar parte de una lista de espera". El Partido Popular (PP) apuntaba a que la propuesta presentada por el Ayuntamiento a la Junta para hacerse con una subvención para remodelar este céntrico espacio no obtenido la baremación suficiente de la Junta de Andalucía para salir adelante.

Loaiza lamentaba que Patricia Cavada pese a conocer esta resolución antes de las elecciones municipales no la hiciese pública y engañase premeditadamente a la ciudadanía isleña. "Ha prometido remodelar la Plaza del Rey con 1,2 millones de euros, cuando sabe que la Junta no se los va a dar. El proyecto que presentó en confluencia competitiva ha sido denegado, se ha quedado como suplente y muy atrás. No se le ha concedido y ha estado vendido el proyecto", comentaba.

El líder popular pedía explicaciones a la regidora por no hacer pública la resolución, y por tanto engañar a la ciudadanía. Además quiere saber si en los planes del nuevo gobierno continúa ya sin financiación autonómica la idea de seguir adelante con el proyecto "y, en todo caso, cómo pretende financiarlo, aunque nos tememos que vamos a sufrir una nueva subida de impuestos". "Pronto empieza a fallar", ironizaba.

No fue el único tema vinculado a la Junta al que el presidente local del PP se refirió. Loaiza lamentaba el comunicado del gobierno haciendo sobre la partida prevista en los presupuestos andaluces para terminar el centro de salud de Camposoto. "Decía que gracias al equipo de gobierno el centro de salud de Camposoto está en los presupuestos. Hay que tener caradura. Y gracias a la presión de la Federación de Vecinos... El centro de salud empezó en 2010 y tenía que estar terminado en 2013, han sido nueve años de incumplimiento del PSOE en la Junta. La Federación se reunió numerosas veces con los delegados y no consiguió nada", resumía antes de pedir lealtad institucional al gobierno municipal.