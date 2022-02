El PP denuncia la parálisis total de las negociaciones con Defensa para desafectar terrenos en Camposoto

El PP ha echado mano al viejo tema de la desafectación de los terrenos militares de Camposoto que carecen de uso para recriminar a la alcaldesa, Patricia Cavada, su pasividad y "total desidia" al respecto al no haber impulsado las negociaciones con el Ministerio de Defensa a pesar de la aparente predisposición existente a tratar cuestiones que resultan de indiscutible interés para el desarrollo turístico y económico del municipio.

Para el presidente local y portavoz de los populares isleños, José Loaiza, se trata de uno de los grandes temas de ciudad que "no se mueven" porque la regidora socialista "no quiere molestar a Pedro Sánchez" a pesar de que antes, cuando gobernaba el PP, era especialmente reivindicativa con esta cuestión.

De hecho, ha apuntado el PP, la última reunión que la alcaldesa mantuvo con Defensa se remonta a septiembre de 2020, hace prácticamente año y medio. Así lo ha afirmado la senadora del PP por Cádiz y miembro de la comisión de Defensa, Teresa Ruiz-Sillero, al airear una de las respuestas que su grupo ha cursado en la cámara.

Para los populares, que hace unos días han vuelto a preguntar por la desafectación de Camposoto, está claro que no se llega a un acuerdo porque no hay interés en buscarlo por parte del Ayuntamiento isleño: "Evidentemente, no se ha llegado a un acuerdo si en año y medio no se han impulsado nuevas reuniones", ha advertido la senadora del PP al recriminar la "parálisis" del gobierno de Patricia Cavada ante un tema de ciudad y ante "unos terrenos que son fundamentales para el desarrollo turístico de San Fernando que tiene que tiene que ser uno de los pilares de su despegue económico".

Entre estos temas a tratar se incluye especialmente la liberación del kilómetro de playa afectado por el campo de tiro que todavía está en manos militares, "un lujo que no se puede desaprovechar", según Ruiz-Sillero, que ha recordado también que "el único Gobierno que ha ofrecido terrenos del acuartelamiento de Camposoto al Ayuntamiento de San Fernando ha sido del PP" y que Cavada los rechazó.

Loaiza, además, ha recordado que existía incluso un escrito de Defensa en la que se abría la puerta a esa desafectación y liberación del kilometro de playa siempre y cuando el Ayuntamiento se hiciera cargo de la construcción de un nuevo campo de tiro dentro del recinto del acuartelamiento de Camposoto, una vía que sin embargo no se está intentando aprovechar.

Se trata, ha dicho, de temas de ciudad, importantes para su futuro y para su desarrollo económico, "de los que no habla Cavada", cuya gestión -ha dicho- se limita a "hacerse fotos" y a "dejar sin resolver los problemas de la ciudad".