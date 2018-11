El PP recuerda que ni siquiera se ha ejecutado un 15% de las inversiones presupuestadas

No solo Cavada sino también el andalucista Fran Romero están en el punto de mira del PP, que al hilo de la dación de cuentas de la evolución de los presupuestos que se tratará mañana en el pleno ordinario ha recordado el escaso volumen de inversiones ejecutadas que acumula el gobierno a pesar de los abundantes recursos economicos de los que dispone.

Calles, plazas, jardines, equipamientos e infraestructuras públicas en mal estado es la imagen generalizada de la ciudad que ha descrito el concejal popular Manuel Raposo al aludir a una situación lamentable y "doblemente censurable" ya que "pese a contar con un abultado capítulo del presupuesto municipal de 2018 dedicado a las inversiones no ha hecho nada".

Según el PP; de los 28,9 millones de euros recogidos en los presupuestos municipales de este año, el gobierno compartido por socialistas y andalucistas -Cavada y Fran Romero- apenas ha utilizado un 15 por ciento del total disponible para invertir en mejoras de la ciudad y acometer los proyectos previstos. A punto de finalizar el año, ha dejado de invertir 24,7 millones de euros.

Entre las partidas no gastadas por el equipo de gobierno, Raposo ha destacado las que más incidencia tienen en la ciudad, tales como la destinada a la mejora y sustitución del mobiliario urbano (50.000 euros), saneamiento público (167.587 euros), zonas verdes (125.000 euros) o alcantarillado (917.00 euros).

"Tampoco -insiste- Cavada y Romero han tocado un solo euro de los 225.000 destinados a mejorar los parques y jardines, los 150.000 euros para los edificios municipales; 456.000 euros para el campus del empleo o los 1.420.000 euros para los denominados proyectos complejos".

"Es lamentable que teniendo la capacidad económica para mejorar la ciudad no quieran hacerlo. Aunque mucho nos tememos que, tras casi cuatro años al frente del Ayuntamiento y con los resultados que están a la vista, podemos certificar que el gobierno de Patricia Cavada no ha sabido gobernar La Isla, no ha estado a la altura de lo que merece y necesita una gran ciudad como es San Fernando", afirma Raposo.

Además, recuerda, hay otras inversiones que tampoco se han utilizado y que no sólo figuraban en el presupuesto de 2018, sino que vienen "rebotadas" del proyecto de presupuesto de 2017 que el bipartito fue incapaz de sacar adelante. Estos proyectos, también irrealizados, son la mejora de la zona industrial (1.240.000 euros), la segunda fase de la avenida de Pery Junquera (1.200.000 euros), la creación de un gran espacio de estudio en la ciudad (623.730 euros) y la Ciudad de los Niños, presupuestada en 550.000 euros y de los que sólo se han utilizado 12.000 euros.

Para el concejal del PP es especialmente relevante que sigan sin utilizarse los 100.000 euros consignados en el presupuesto de este año para ayudas sociales o los 187.283 euros de las subvenciones a las entidades de ayuda mutua. "Ese dinero tiene prioridad de gasto porque hay muchas familias isleñas que lo están pasando mal y necesitan del soporte económico del Ayuntamiento", ha señalado.

"Cuando llevaron este presupuesto al pleno municipal ya advertimos de que no iban a ejecutar nada de las inversiones previstas, como así ha sucedido. Es un presupuesto de cartón piedra, un mero decorado y no una herramienta para el mantenimiento y la mejora de nuestra ciudad. Este presupuesto además no sólo no aporta nada a la ciudad, sino que nos está costando dinero a los isleños, puesto que casi el 92 por ciento de estas inversiones proceden de préstamos bancarios. Por tanto, estamos pagando intereses por nada", concluyó.