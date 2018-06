San Fernando tiene nuevo presupuesto

La abstención de Ciudadanos y de la concejala no adscrita, Inmaculada López, ha permitido que la propuesta de presupuestos que el equipo de gobierno ha llevado a pleno salga adelante con sus únicos votos favorables y la negativa de Sí se puede San Fernando y Partido Popular. A partir de ahora las cuentas municipal inician un proceso administrativo necesario que acabará en su aprobación definitiva. Serán los segundos presupuestos del mandato tras los aprobados en 2016.

La edil no adscrita anunciaba su abstención, "siempre he dicho que no me gustan, que son de cobarde, pero en este caso me voy a contradecir", al entender que un presupuesto es importante para el desarrollo de cualquier ciudad. La balanza entre los puntos que veía positivos -las partidas para alquiler social y rehabilitación de vivienda, para alcantarillado incluidos 50.000 euros para el anteproyecto de la red de saneamiento para Bazán, el aumento de la partida para el servicio de vigilancia de las instalaciones municipales o la sala de estudio- y los negativos -que se mantenga la subvención a la Escuela de Tauromaquia o que esa partida sea igual a lo que se destina a violencia de género, y que no se contemple la remunicipalización del agua- reflejaba un equilibrio que le llevaba finalmente a no posicionarse en contra. "No puede pesar más la subvención a la tauromaquia que las ayudas sociales que se recogen", reconocía.

Ciudadanos ha reiterado después de la sesión las razones de su decisión de abstenerse. Su portavoz, Mayte Mas, defendía su postura bajo la premisa de la responsabilidad política puesto que la ciudad "no puede estar paralizada con unos presupuestos prorrogado varios años". "Después de mucho trabajo, de informes, de analizarlo, de consensuarlo, hemos decidido nuestra abstención", comentaba para referirse a su oposición constructiva, frente a la forma de actuar de otros grupos de la oposición que, lamentaba, "se defienden atacando al de enfrente". "Nosotros no mencionamos a los demás, somos responsables de nuestros actos, no echamos la culpa a nadie", ha insistido.

Desde las filas del PP y de Sí se puede se había atacado su postura, "ingenua y cobarde", en palabras del portavoz de Sí se puede, Ernesto Díaz, que se ha quejado del tiempo perdido por el equipo de gobierno desde que hace más de un año la formación demandara una negociación para alcanzar un acuerdo de presupuestos "con propuestas de cambio de modelo de ciudad que no se han atendido".

Por su parte, los populares han cuestionado que el equipo de gobierno siguiera adelante con dos informes desfavorables de Intervención, en los que se advierte de que los ingresos del presupuesto "están inflados". "No es que queramos que quiten inversiones. Es que queremos rigurosidad", ha manifestado el portavoz, José Loaiza.

Desde el gobierno municipal, la alcaldesa, Patricia Cavada, ha mostrado su satisfacción por conseguir la aprobación de los presupuestos, "un paso importante para el desarrollo de la ciudad". Para la regidora se trata de "un triunfo de la ciudadanía" por la inclusión de las inversiones de los presupuestos participativos. El primer teniente de alcaldesa, Fran Romero, ha intervenido en el pleno para destacar que "el presupuesto se adapta a las realidad de la ciudad, que se va transformando". "Buscamos que sea una mejor ciudad para vivir, para trabajar, para visitarla", ha afirmado.