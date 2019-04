El PP se escandaliza con el concierto de Ozuna por sus letras "machistas y denigrantes hacia la mujer"

La concejala y secretaria general del PP de San Fernando, Carmen Roa, ha sido tajante: "Son letras machistas y denigrantes con la mujer". Se refiere a los temas de reggeatón que interpreta el cantante Ozuna, que el próximo 12 de julio ofrecerá un concierto en el estadio de Bahía Sur y que, desde el Ayuntamiento, la propia alcaldesa, Patricia Cavada, ha presentado como el gran concierto del verano isleño.

Y eso es, precisamente, lo que escandaliza a los populares, que desde el equipo de gobierno se haya dado cancha al concierto de Ozuna cuando las letras que canta -puntualiza Roa- son explíticamente machistas y habitualmente relegan a la mujer al papel de juguete sexual.

"No entramos en la iniciativa privada que se trae el concierto", apunta Roa. Pero sí, claro está, en el apoyo y patrocinio municipal. Hace unos días apenas que la propia regidora ofreció una rueda de prensa en Alcaldía para presentar el concierto acompañada de la promotora. Y eso, para el PP, supone una contradicción mayúscula con las políticas de igualidad y el feminismo que predica desde el equipo de gobierno. De hecho, en las redes sociales ya se ha denunciado que desde el Ayuntamiento se promuevan talleres de igualdad y se organicen conferencias feministas cuando luego sin reparo alguno se promueve un concierto de una artista que predica en sus canciones todo lo contrario.

"Solo tienen que fijarse en las letras", apunta la secretaria general de la agrupación local. "Cuando tú naciste, te maldicieron Mami, Dios bendiga a los doctores por el culo que te hicieron (pa' que sepa'). Bendecidos los que te metieron y arrepentidos los que te perdieron", dice, de hecho, la letra de Vacía sin mí, una de las más polémicas, donde también canta "Te acuestas con este flow de pelotero. Y tú eres puta y me sobran los cueros", además de "Yo te voy a meter un par de embustes, te voy a apagar el celu pa’ que tú te asustes".

No es la única. Letras ofensivas "y sexualmente explícitas y denigrantes para la mujer", según los populares, se dan en no pocos temas del poético artista. "Quiere que le meta duro con el prepucio. Se puso en cuatro patas, quiere que lo entre por donde le sale caca, abre esas patas", canta en Me Reclama.

Prácticamente todo lo contrario de lo que luego se predica con las políticas de igualdad, señala el PP. Lo que los populares no entienden es cómo desde el gobierno municipal se puede promocionar este concierto e, incluso, decir que es lo mejor del verano de La Isla. "El nombre del San Fernando y del Ayuntamiento no puede estar vinculado a este tipo de letras machistas", ha dicho Roa, que ha pedido a Cavada que rectifique.