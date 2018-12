El PP pide al resto de grupos que secunde su campaña a favor de una drástica rebaja del IBI

El PP ha lanzado un mensaje al resto de grupos de la oposición para que se sumen a la campaña que ha puesto en marcha para exigir al gobierno una drástica rebaja del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) para 2019 aprovechando que mañana irán a pleno las ordenanzas fiscales para completar su tramitación.

Así lo ha afirmado el presidente y portavoz de la formación, José Loaiza, que ha pedido a estas formaciones "que apuesten por la rebaja del IBI"

"Los representantes municipales tenemos en nuestras manos hacer que la ciudadanía pague menos impuestos municipales, por ello hemos planteado una 'súper rebaja' del IBI. Esta medida tan sólo conllevaría al Ayuntamiento una inversión de 1,7 millones de euros, lo que es totalmente factible y permitiría a los isleños pagar menos, contar con mayores ingresos, reduciéndose, además, la presión fiscal".

Con este objetivo, recuerda, el PP isleño ha presentado tres alegaciones a las Ordenanzas Fiscales de 2019 de forma que se rebaje la presión fiscal que soportan los ciudadanos, sobre todo -incide Loaiza- teniendo en cuenta que hay un superávit de 7,5 millones de euros.

"Entendemos -señala repitiendo los argumentos expuestos con anterioridad- que, ahora que el Ayuntamiento puede hacerlo, se adecúen las tasas e impuestos municipales a la realidad".

Frente a esta bajada "real" de los impuestos que solicita Loaiza, "el gobierno de Patricia Cavada y Fran Romero ha replicado con una mera congelación, cuando el Ayuntamiento ahora sí puede dar el paso de aliviar la economía de los isleños".

Loaiza, de esta forma, recuerda que hace unos meses desde el ejecutivo municipal se informaba del superávit existente en las arcas municipales, que se cifraba en 7,5 millones. "Si este gobierno tiene dinero de sobra, debe emplearlo en bajar los impuestos a los ciudadanos", afirma. "El PSOE y los andalucistas no pueden manejar el dinero público como si fueran la directiva de una multinacional, no tienen que presentar una cuenta de resultado a sus socios: Cavada y Romero tienen que reinvertir ese superávit en bajar al máximo la presión fiscal que sufrimos los isleños. Eso se traduce no en una congelación de las tasas e impuestos, sino en una rebaja suficiente y acorde a la situación de las cuentas del Ayuntamiento".

Respecto al IBI que pagan las familias numerosas, José Loaiza ha reclamado también que se incrementen las bonificaciones para fomentar la natalidad. "Estamos viendo la necesidad que tiene nuestra sociedad de fomentar la natalidad, incentivar a las familias, debido al envejecimiento de la población. Proponemos una rebaja del 50 por ciento al 90 por ciento para las familias numerosas isleñas siempre y cuando se den una serie de condicionantes, tales como número de hijos, renta familiar o número de metros cuadrados de la vivienda", ha apuntado.