El PP de San Fernando critica que se pidan los datos a los usuarios de movilidad reducida del módulo 5 Estrellas de Camposoto

La concejala del PP Malu del Río denuncia "el trato discriminatorio y no igualitario que sufren los usuarios que utilizan el módulo Cinco Estrellas de Camposoto con respecto al resto de usuarios que hacen uso de todas las instalaciones de la playa isleña.

Del Río muestra su disconformidad por la actitud del gobierno presidido por la socialista Patricia Cavada que pese a las reiteradas denuncias continúa "un año más" solicitando información sensible para el libre acceso a un servicio público, como es el que el Ayuntamiento ofrece en el módulo 5 Estrellas. "Entendemos, y entienden los propios usuarios, que la actitud municipal discrimina a las personas en razón de sus capacidades", afirma la edil. Como ejemplo de esta aseveración apunta al hecho de que el Ayuntamiento no le solicita "ningún dato a ningún ciudadano" para poder hacer uso de la playa o de los servicios que en la misma se prestan.

"Lo primero que me pregunto es con qué finalidad y bajo qué premisas el Ayuntamiento necesita pedir estos datos, y qué tratamiento se les da", cuestiona. Según la normativa vigente, advierte, "el gobierno local no puede pedir ninguno de estos datos, en ningún momento". "Distinto sería que para la prestación de un servicio como puede ser el traslado de una persona desde el módulo hasta la orilla para bañarse hagan falta una serie de datos mínimos, es decir, el principio de minimización de datos; y en este caso no se deben de pedir ningún dato de carácter personal, como mucho el nombre de pila".

Incluso abunda en que en el ámbito de la discapacidad cualquier dato personal está especialmente protegido por su consideración de "datos sensibles" y ninguna empresa o administración pública puede recabar esa información. El Ayuntamiento, apunta, hace firmar a los usuarios del citado módulo un consentimiento genérico para el tratamiento de esa información, "cuando uno de los requisitos que debe cumplir el consentimiento como base para autorizar el tratamiento de nuestros datos personales es que éste debe ser expreso, inequívoco, informado y libre; y, por lo tanto, este requisito no se cumple, porque si el usuario no da su consentimiento, por ende, no se le permite que disfrute de los servicios de playa en cuestión", expone

Malu del Río asegura que esta situación “crea muchas dudas sobre el verdadero motivo de esta situación, ya que, si lo que quieren es una estimación puramente estadística, limítense a pedir el código postal, como hacen algunas empresas".