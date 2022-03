El PP de San Fernando pedirá en el pleno una comisión de investigación en torno a las obras de la casa de la concejala de Urbanismo

El PP de San Fernando pedirá en el próximo pleno ordinario -todavía sin fecha de convocatoria- la creación de una comisión de investigación en torno a las obras que la concejala de Desarrollo Urbano, Claudia Márquez, está llevando a cabo en una casa de su propiedad que ha adquirido en pleno centro de San Fernando.

La propuesta -ha explicado este martes el presidente de los populares isleños y portavoz de su grupo en el Ayuntamiento, José Loaiza- se lanza ante la "callada por respuesta" que la formación ha recibido a las dos denuncias que ha presentado en Urbanismo dadas las sospechas de "irregularidades" en las que , considera, podría haber incurrido la concejala socialista durante la ejecución de las obras de su casa.

El primer escrito, ha recordado Loaiza, se presentó el 20 de enero y el segundo, que fue una ampliación de la citada denuncia que se hizo al recibir los planos de la vivienda "que tuvimos que reclamarlos porque en un primer momento no nos lo habían dado", el pasado 24 de febrero. Hasta ahora, ha recordado, el PP no ha obtenido respuesta alguna a esas denuncias, ni tampoco a las preguntas que ha registrado en el Ayuntamiento isleño para conocer si se ha adoptado alguna medida al respecto.

La situación -ha advertido Loaiza- que no se explica si todo, como defiende el equipo de gobierno y la concejala en cuestión, está en orden. "Si no hay nada que ocultar, por qué razón no nos contestan a los escritos que presentamos, por qué no se nos contesta con un informe técnico que aclare que nuestra denuncia está basada en argumentos inciertos, que estamos equivocados y que no es cierto lo que estamos diciendo", ha cuestionado el portavoz de los populares, al exigir "transparencia" a la alcaldesa, patricia Cavada, "para no ser cómplice de todo esto que está ocurriendo".

Loaiza, por otro lado, ha aludido también al decreto de Alcaldía publicado el pasado 3 de marzo en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) en el que se da cuenta de la abstención de la concejala de Desarrollo Urbano, Claudia Márquez, de los trámites relativos a los expedientes urbanísticos de las obras de su casa, algo que el portavoz del PP no ha dudado en recordar "que debería haber hecho desde el minuto uno".

"Ahora tiene que aclarar en qué ha intervenido, qué órdenes se han dado, qué correos se han mandado... Si hasta 2022 no ha presentado su abstención y ha estado dictando órdenes (en las obras de su casa), se tiene que ir", ha afirmado Loaiza.

El PP isleño ha anunciado también que hoy ha presentado un nuevo escrito en el Ayuntamiento isleño relacionado con las obras de la casa de la concejal de Urbanismo en la que pide explicaciones acerca de por qué razón en el expediente "no constan ningún decreto de la autoridad competente autorizando esas obras".

En cuanto a la comisión de investigación que va a solicitar -explica- se trataría de una comisión informativa especial "que el Pleno tiene capacidad para crear y regular su funcionamiento y composición". El PP quiere que dicha comisión esté presidida por un concejal de la oposición y cuyas conclusiones sean elevadas a pleno y sean públicas.

