El PP de San Fernando apoya la intención de los caseteros de la playa de La Casería de no irse hasta tener otra ubicación

Los usuarios de las casetas de la playa de La Casería advierten de que no abandonarán estos espacios hasta que no tengan otra ubicación fuera del dominio público marítimo terrestre si se confirma el derribo y no prospera la declaración de interés general para salvar las estructuras. El Partido Popular (PP) de San Fernando que se ha reunido con los vecinos de La Inmaculada respalda esta posición.

"Pedimos a Patricia Cavada que, ya al igual que ha sido parte importante en el desencadenante de este conflicto, ayude a este colectivo a no perder su tradicional arraigo a la playa de La Casería", afirma José Loaiza, el presidente del PP y portavoz del grupo municipal.

El líder popular ha estado junto a la concejala María José de Alba con la directiva de la asociación de vecinos La Inmaculada para abordar la situación en la que se encuentran los afectados por la decisión de la Dirección General de Costas de, amparada por la propia Ley de Costas, proceder al derribo de estas instalaciones.

"Es razonable y justo lo que piden estas personas, máxime tras el auténtico fiasco que ha supuesto la participación del gobierno municipal socialista en la situación que sufren", apunta Loaiza. Se refiere a las "múltiples reuniones" mantenidas por el gobierno local con Costas que derivaron en la comunicación oficial de la incoación del procedimiento de recuperación posesoria el 6 de agosto de 2020, esto es, el derribo de las casetas. Desde el gobierno de Cavada, lamenta, no se informó en ningún momento a los afectados de esta decisión, lo que conocieron en noviembre pasado tras recibir las órdenes de desalojo.

El apoyo de colectivos y ciudadanos ha sido rápido al ver en las casetas de La Casería una seña de identidad y un recurso económico para la zona. "Viene gente de todas partes, se ruedan películas. ¿No es mejor conservar este valor que destruirlo?", defiende. Por ello, pide que, si llegado el momento la decisión del derribo sigue adelante, "no se acabe con esta imagen que pertenece a nuestra historia, sino que se transforme, trasladando para ello a los caseteros y establecimientos de hostelería a una ubicación lo más cercana a la que tienen actualmente".