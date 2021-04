Cavada reubicará a los pescadores de La Casería si no se frenan los derribos

Pero todas esas gestiones –aclara– no implican que no se esté trabajando en alternativas para reubicar en el mismo entorno a la decena de pescadores tradicionales , para que puedan contar con unas instalaciones adecuadas para guardar sus enseres y continuar ejerciendo su actividad en el caso de que no se consiguieran frenar las demoliciones.

La solución de la hostelería de la zona “está en manos de Costas”

Para el equipo de gobierno, la solución para los negocios de hostelería de la playa de La Casería "está en las manos de Costas", que es la que podría asegurar su permanencia con una concesión administrativa que regulara la actividad. "No es insólito, de hecho toda la costa está llena de chiringuitos", advierte la alcaldesa, Patricia Cavada, que alude también a ejemplos como los del afamado restaurante Aponiente en El Puerto de Santa María y el cuartel de la Guardia Civil en La Loma del Puerco, en Chiclana. La Cantina del Titi-El Bartolo es, de hecho, la única de las construcciones que ha conseguido evitar las demoliciones al contar con una concesión de Medio Ambiente tramitada años atrás. El merendero Casa Muriel-La Corchuela, sin embargo, no corre la misma suerte. La solución propuesta desde la Subdelegación del Gobierno y desde Costas, que pasa por retranquear unos metros los locales, no es la más adecuada para el Ayuntamiento ya que el trámite, para ajustarse a la legalidad, tendría que pasar por sacar a concurso la explotación en régimen de concurrencia competitiva, lo que no da garantías a los afectados.