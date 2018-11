El PP pide el apoyo del Ayuntamiento para el belén como Bien de Interés Cultural Inmaterial de Andalucía

El Ayuntamiento de San Fernando debe iniciar el proceso para la declaración del Belenismo como Bien de Interés Cultural Inmaterial de Andalucía con una petición a la Junta de Andalucía. Así lo pide el Partido Popular (PP) que llevará esta propuesta al próximo pleno después de reunirse con la Asociación de Belenistas El Redentor. Este reconocimiento es el paso previo para elevar la petición a la Unesco para que la califique como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

"Es algo que la entidad lleva moviendo algún tiempo, pero necesita el apoyo de las administraciones y de la sociedad", comenta el presidente local del PP, José Loaiza, que destaca el auge que el belenismo tiene en los últimos años en la ciudad. El Redentor se está codeando, sostiene, con las mejores asociaciones de España.

"Es un elemento típico de nuestra cultura", señala el líder popular, que considera de recibo que "quien da su trabajo a San Fernando" reciba el apoyo a esta petición. "La moción contempla que el Ayuntamiento se adhiera a la Federación Española de Belenismo y a la Asociación de Belenistas El Redentor de San Fernando a la solicitud a la Junta de Andalucía del belén como Bien de Interés Cultural Inmaterial de Andalucía", detalla. El colectivo isleño ha recibido la idea con satisfacción.

Es el Gobierno central es que debe trasladar a la Unesco la petición para que declare el Belenismo Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, pero necesita el apoyo de administraciones y de la sociedad. Ahí, considera el dirigente del PP, se enmarca la participación del Ayuntamiento, y también tiene cabida la de Diputación. En el caso de la Junta la declaración que bien de Andalucía sería un respaldo esencial.

No es la única petición que los populares plantean al equipo de gobierno, al que piden un nuevo espacio para la exposición permanente de los belenes que hacen cada año que sustituya al antiguo colegio Manuel Roldán. "Hay que dar un paso más y atender el auge que esta actividad está teniendo y la cantidad de visitantes que vienen. El Manuel Roldán no tiene las condiciones óptimas. Es un edificio antiguo, poco accesible", expone José Loaiza. El nuevo espacio se pondría a disposición de los belenistas y la ciudad para que los visitantes pudieran acudir en cualquier momento, añade para aclarar que no habla de un museo. La formación recuerda que El Redentor está pidiendo un lugar para almacenaje.

"Es necesario agradecer el trabajo de los belenistas en bien de San Fernando", sostiene el presidente popular, que se refiere a la necesidad de apostar por este ámbito con el planteamiento que hay de traer a Andalucía un congreso de belenismo para 2023, parte de las actividades a San Fernando.