El comité de Navantia San Fernando anuncia movilizaciones por el incumplimiento del convenio y el plan estratégico

El comité de Navantia San Fernando anuncia movilizaciones ante la falta de interlocución con la empresa para tratar de resolver la paralización del plan estratégico y la aplicación del convenio colectivo. Los representantes sindicales cuestionan que no se convoque el comité intercentros ni la comisión de seguimiento del plan.

"Se vendió a bombo y platillo el primer convenio colectivo de Navantia, se vendió el plan estratégico como la joya de la corona, pero con tres años de vigencia no estamos ni en el 20% de su cumplimiento", se queja el presidente del comité isleño, Jesús Peralta. Las sindicalistas critican que, a pesar de ser documentos y planes firmados, para cualquier movimiento sea necesario pedir permiso a instancias superiores, "cuando en su momento nos vendieron que estaban dados los vistos buenos de todos los ministerios implicados".

La convocatoria a los medios de hoy en las puertas de los astilleros de La Carraca no es sino el inicio de un calendario de movilizaciones dado que a la falta de cumplimientos del convenio y el plan se suma la falta de convocatoria del comité intercentros ni la comisión de seguimiento del convenio y del plan. Prevén, sin fecha por ahora, paros en las factorías y no descartan salir a la calle para hacer visible sus protestas, aunque dada la situación de pandemia no se producirían por el momento.

Los incumplimientos, señala Peralta, son numerosos. Desde el acuerdo posterior al convenio para el escalafón del personal que no se ha hecho realidad; al plazo de 9 meses para terminar la negociación de la comisión de política salarial "que sigue empantanada" y sin la información pertinente para que los comités hagan su trabajo y puedan "contrarrestar los argumentos de la empresa; hasta la falta de clasificación profesional de los grupos GP1 y GP2, los antiguos técnicos superiores que estaban fuera de convenio; y la falta de promoción de estos grupos de los años 2018, 2019 y 2020. "El antiguo personal de convenio no tiene las de 2020 en su caso", aclara. Además, siguen sin cobrar los incrementos que corresponden a los empleados públicos, cuando estos se abonaron en abril pasado. "La dirección general de Costes está pidiendo hoy ese cobro y no sabemos si se va a producir", añade.

El comité de Navantia San Fernando reitera su denuncia por los retrasos de los nuevos ingresos, ni siquiera los de 2019, advierte. "Estamos intentando que se pongan en marcha, porque está prácticamente todo acordado y la empresa no tiene prisa en hacer esa convocatoria, en empezar a hacer las pruebas y exámenes. No entendemos el por qué", expone el presidente del comité. De hecho, han planteado que se hagan de manera conjunta las convocatorias de 2020 y 2021 pero no han obtenido respuesta. Hace unas semanas fuentes de la empresa aseguraban que los procesos de incorporación siguen adelante.

La carga de trabajo para todos los centros es de nuevo una de las reivindicaciones al recordar que centros como el de Puerto Real y el de Ferrol se encuentran sin trabajo. "Eso supone un valle de trabajo que ya están sufriendo, pero nos venden que el equipo comercial va a full y la carga de trabajo no aparece a corto plazo", ironiza. Aunque el contrato para un patrullero de altura con Marruecos va a suponer una carga de trabajo de 1,5 millones de horas para la antigua Bazán, no se está cumpliendo con el plan estratégico que incluía la construcción del BAM-IS para la Armada Española, ni algunas actividades de diversificación. Peralta espera que el nombramiento del nuevo Jemad (Jefe del Estado Mayor de la Defensa), hasta ahora Jefe del Estado Mayor de la Armada (Ajema), dé un impulso a este encargo. "Ya dijo que era importante retomar la series de los Buques de Acción Marítima y la renovación de los buques oceanográficos de la Armada", recuerda.

"Ahora mismo tenemos ingresos importantes, el mayor por las corbetas, y el pendiente del barco de Marruecos. Esperemos que llegue el BAM-IS. Además está el contrato de la base naval de Rota, que no es una renovación sino una ampliación porque a los cuatro destructores y los dos que vienen ahora se sumarán otros barcos. Pero hay que dejar claro que Rota no es un cuarto astillero, tienen unos mulles con instalaciones permanentes no fijas, solo. El 95% es plantilla de San Fernando y ha venido en detrimento de este centro, al que llegan ahora pocas reparaciones", comenta. En 2020 reparaciones pasó de los 100 millones de euros de facturación entre Cádiz, San Fernando y Rota.

El comité también reclaman que se pongan en marcha las inversiones previstas, más de 90 millones de euros en la Bahía, de la que solo se vislumbra el pilotaje de uno de los nuevos talleres. Y que se convoque, por ejemplo, la comisión de industria auxiliar para tener un protocolo de contratación de los trabajos, "quieren contratar como ellos quieren, cuando es contratación público".

"No entendemos por qué no quieren reunirse con nosotros, por qué no han pedido antes el incremento salarial y el permiso para dar las promociones o por qué no se ponen en marcha los nuevos ingresos. Entendemos que la masa salarial de 2020 se les ha ido de madre y no eran capaces de pedir a los ministerios lo que correspondía. Aquello que pintaban todo de rosa está totalmente negro", resume Peralta, que insiste: "No es oro todo lo que parece, la situación no es tan privilegiada porque los números son lo que son".