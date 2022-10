El actor Luis Alberto Domínguez actúa hoy en el Teatro de Las Cortes de San Fernando

Luis Alberto Domínguez regresa a su casa, a San Fernando, hoy para actuar sobre las tablas del Teatro de Las Cortes. El actor –con una larga trayectoria en teatro y ópera– forma parte del elenco de la obra El público de Federico García Lorca. "Es una obra irrepresentable como él mismo calificó, así que llevarla a escena es un logro y un riesgo", apunta el isleño sobre la propuesta de la compañía Teatro Clásico de Sevilla.

Domínguez se reconoce "con muchas ganas" y "contando las horas para llegar" a La Isla. Más con un teatro en el que se sentirá en familia. No será extraño porque los suyos lo arroparán esta noche, a partir de las 20.30 horas, en el coliseo isleño. "Por fin voy a casa. Viene todo el mundo, hasta el fisioterapeuta de cuando tenía 15 años. Si me caso en la boda no habría tanta gente conocida", bromea mientras lo cuenta algo sorprendido, a pesar del apoyo que siempre ha tenido de su familia, que le ha seguido en sus actuaciones en Sevilla o en Madrid.

A la capital hispalense se marchó para estudiar Arte Dramático con 17 años, luego realizaría un máster en Madrid, para luego volver a orillas del Guadalquivir y prepararse en danza contemporánea en el Conservatorio. "Desde pequeño tenía un impulso interno hacia el teatro, a pesar de no tener referencias en mi familia o en San Fernando, y siempre tuve claro que me quería dedicar a esto. Ya fue en Arte Dramático cuando la profesora de Danza me dijo que tenía actitudes y debería de prepararse", explica sobre su formación.

A pesar de haber realizado sus pinitos en el cine, en el cortometraje, pero también con una película como Algo salvaje. La historia de Bambino (por la que estuvo nominado a los premios Carmen), y de alguna incursión en la televisión, un gran parte de la trayectoria artística de Luis Alberto Domínguez está sobre las tablas. "El espectáculo en vivo siempre ha llamado más la atención que lo audiovisual. Me siento mejor en el aquí y el ahora”, comenta.

Casi podría decirse que empezó en el mundo profesional en la ópera, apunta, y ya lleva como un treintena de espectáculos a sus espaldas, en escenarios de renombre como el Teatro de la Maestranza de Sevilla o el Teatro Real de Madrid. "Para mí siempre ha sido un aprendizaje, ya solo estar en el escenario y ver la maquinaria tan grande que mueve un montaje de este tipo, con la cantidad de gente que hace falta detrás. Casi me interesa más a veces que quien está en escena. Ese equipo te crea la magia. No salen a saludar pero son igual o más importante", comenta. De hecho, tiene en mente formar parte de la creación escénica. "Ahora mismo estoy en mi momento de intérprete y quiero seguir delante del escenario, pero el teatro es un conjunto y tengo el mismo respeto a quien está en escena y a quien está detrás", deja claro.

Dentro del teatro, el clásico ha tirado mucho de la carrera del actor de San Fernando con muchos montajes de este tipo en su currículum, "incluso en verso". Lo que propone ahora la compañía con esta obra de Lorca es "algo diferente, no tan Siglo de Oro, pero me siento cómodo". "Nunca había hecho algo así como El público, que es como un poema, un poema para ser silbado decía Lorca. Estás casi recitando poesía continuamente, con imágenes preciosas. Es otra forma de abordar un texto", explica. Integrada en el teatro de lo imposible y el surrealismo, esta creación del escritor granadino supone "un reto para el espectador" porque "es algo diferente a lo que están acostumbrados", considera Domínguez. La reacción de quienes han visto la obra –en primavera en Sevilla, también en el norte, y a partir del próximo año con una gira potente– ha sido buena.

Con este ya ha participado en tres montajes de Teatro Clásico de Sevilla, bajo la dirección de Alfonso Zurro. "Para quienes estudiamos Arte Dramático en Sevilla es un referente y aspiramos a trabajar con él", revela.