El Liceo de San Fernando, campeón del XI Torneo Nacional de Debate Escolar Cánovas

El equipo de debate de 2⁰ de Bachillerato del colegio Liceo, formado por Lucía Ojeda, Carlos Lozano, Miguel Natera, Alicia González y Manuel Domínguez (4⁰ de ESO) ha conseguido un hito histórico en el mundo de la oratoria al proclamarse campeones en el XI Torneo de Debate Nacional Cánovas, el más importante de la Liga Nacional, celebrado en Mollina (Málaga) durante los pasados días 16 y 17 de febrero. Su éxito, además, ha servido para que el equipo se clasifique para la fase final que se celebrará en el mes de abril en el Senado, donde acudirán los ocho mejores equipos clasificados en los distintos torneos de la liga.

El otro equipo constituido por María Rivera ( 4⁰ ESO), Sergio Fernández, Hugo Carbayo y Claudia Carmona, todos de 2⁰ de Bachillerato, realizó también un magnífico torneo hasta el punto de que fue el equipo que obtuvo mayor puntuación en la fase preliminar y que solo unas décimas les privó de seguir en el torneo tras su brillante paso a octavos.

Pero siguieron asaltando la banca, pues Miguel Natera Peromingo obtuvo dos premios individuales, Mejor Orador del torneo y Mejor Contrarrefutador, lo que le convierte en el debatiente más laureado de la Liga Nacional. Impresionantes sus intervenciones, algunas memorables. Desde el primer día resultó todo un espectáculo escuchar sus intervenciones y así lo reconoció el jurado una vez más. Dentro del debate escolar, sin lugar a dudas es uno de los mejores en el ámbito nacional. En los dos últimos años ha obtenido ocho premios individuales y que ha hecho de la palabra un particular universo en el que ya es la estrella más brillante.

24 equipos de toda España acudieron a la cita -que este año contó con equipos de Cádiz, Sevilla, Málaga, Guadalajara, Alicante, Benidorm, Elda, Madrid, Córdoba y Almería, entre otros- y donde los equipos del Liceo hicieron historia.

Los campeones realizaron enfrentamientos que, como dijeron, quedarán en la retina de todo el público: fantasía en palabras, baile de lenguaje no verbal, fuente de argumentos... Y para el Senado. Sí, porque este es el enorme premio que reciben, estar entre los ocho mejores equipos de España, como ya ocurriera el pasado año. Una experiencia que será inolvidable. Como se dijo en el torneo, "el equipo del colegio Liceo es un equipo de época y muy difícil de olvidar. Los nombres de estos alumnos siempre estarán en la mente de todos".

Un éxito de grupo

El otro equipo del centro isleño que participó en esta cita puso de manifiesto igualmente su frescura, madurez, y una templanza destacada por los jueces y valorada por el público, en dos días maravillosos, que se llenaron de argumentos, tesis refutaciones que entusiasmaron a todos los presentes y que tras cinco debates, les llevó a ser el equipo con mejor puntuación, seguido del que a la postre fuera el equipo campeón.

"Estamos viviendo un sueño. El pasado año ya nos trajo alegrías, al llevar a dos equipos hasta el tercer lugar y luego la recompensa del Senado que nos llenó de premios. Sin embargo, y lo decíamos casi en broma, que el algún día llegaríamos a los alto y ha llegado antes de lo esperado. Trabajo y esfuerzo recompensados. Satisfacción con todos, no solo por los campeones, sino por el otro grupo que ha estado genial y por los otros grupos que tenemos y que ya han tenido este año éxitos. Recompensa a un trabajo duro, de horas sin recreo, pero que merece la pena. No sé cuándo bajaremos de la nube, pero de momento vamos a disfrutar en las alturas. Os lo decimos de corazón, fue todo un espectáculo y la reacción del público cuando se terminaba cada enfrentamiento, era una ilusión que hasta creíamos que podía suceder. Y sucedió. Es el mayor de nuestros éxitos en este mundo y además casi impensable. Lo de Miguel Natera, quien como dice, no sería quien es sin los miembros de su equipo, es ya de otro mundo. Esperemos que él y todos tenga ese reconocimiento. Y por supuesto decir que gracias a la institución, quien sigue apostando por esta formadora actividad, pues sabemos del coste económico que conlleva y esa es la parte que a veces nos impide acudir a eventos. Y ya preparando los tres siguientes, porque no paramos", afirman Maleni Foncubierta y Jesús García, los formadores de estos grupos.

"Desde aquí nuestra enhorabuena y felicitaciones al colegio Liceo y la mejor de las suertes en Madrid y en los próximos debates. La comunidad educativa isleña siente un gran orgullo por lo que estáis realizando en este mundo de la oratoria, tan importante hoy en día en la formación global de los jóvenes, en donde valores como el compañerismo, el respeto o el esfuerzo se bañan de la palabra para hacer este cóctel del que se puede beber con sumo placer".