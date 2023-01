IU critica la propuesta de San Fernando en Fitur porque "compite con lo que ya se hace en otros municipios"

El candidato y coordinador de IU La Isla, Gonzalo Alías, ha criticado la oferta que el Ayuntamiento de San Fernando ha llevado a la Feria Internacional del Turismo (Fitur) al considerar que "compite con lo que ya se organiza en otros municipios".

"Lo que se va a ofrecer en Fitur son iniciativas que ya hacen otras localidades. Conciertos, festivales, si acaso con los resultados puntuales del evento de Halloween que empieza a dejar de ser exclusivo y terminará diluyéndose si no se realiza un plan estratégico que diga a las claras si el objetivo de Cavada es convertir a La Isla en un parque temático. Mientras tanto, se sigue perdiendo población y los problemas de las barriadas persisten", afirma.

Izquierda Unida considera que "el bagaje patrimonial, cultural e histórico" de La Isla debería estar en Fitur "por encima de los eventos estacionales".

"Mientras Cavada presume de que le llaman de otros municipios, la realidad es que al alcalde de Conil, de Izquierda Unida, lo llaman de la Feria Internacional de Utrech para promocionar su ciudad. Pero para nuestra alcaldesa, la máxima aspiración de su proyecto es convertir a la ciudadanía en consumidores. Pedimos a Cavada humildad para escuchar y paciencia para aprender", dice Gonzalo Alías.

Desde Izquierda Unida se ha puntualizado que lleva en su programa propuestas de eventos que están vinculados con el patrimonio histórico y cultural de La Isla, como el "3000 Festival", "Artelibre", la "Semana Grande por la Cultura" (que incluiría la Feria del libro) o el "Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos".

"No se trata de competir con otros municipios, la ciudad no es una empresa privada. Se trata de demostrar nuestro potencial, nuestra identidad, en base a lo que somos, a lo que tenemos y a lo que nos diferencia de los demás para ofrecerlo. La Isla es un lugar no solo para venir, sino para quedarse", defiende el candidato de la formación.

La propuesta de IU-La Isla -explica- pasa por la democracia participativa. "La cultura turística debe desarrollar y poner en valor nuestra historia, nuestro patrimonio, nuestro flamenco, nuestro entorno, desde conceptos propios y no con un merchandising cortoplacista".

Cierto es que los festivales y los eventos son importantes -admite- "son impulsos puntuales y vitales para sectores como la hostelería". "Pero este modelo es arriesgado mientras la ciudad sigue perdiendo habitantes y las barriadas de la periferia desatendidas", sentencia Alías.