Hallada durante la obras de la plaza del Rey la primera piedra del obelisco proyectado en San Fernando en 1910

Aunque se esperaba algo así con las obras de la plaza del Rey, el hallazgo ha resultado ser de lo más llamativo y ha dejado también alguna que otra pregunta sin respuesta. Tras la retirada del conjunto escultórico de la estatua ecuestre del general Varela, durante los trabajos de excavación previstos dentro de la remodelación de este céntrico espacio público, ha salido a la luz lo que se presupone que fue la primera piedra del obelisco que se proyectó levantar en este punto para conmemorar el primer centenario de Las Cortes de La Isla, que se colocó en septiembre de 1910 coincidiendo con los fastos celebrados en la ciudad con motivo de este aniversario.

Y junto a ella, además, ha aparecido una vieja caja de caudales en precario estado de conservación y rota en su parte inferior en cuyo interior no se ha encontrado absolutamente nada y en la que no figura ningún tipo de identificación, por lo que a priori –y a falta de una investigación más detallada– resulta difícil relacionarla con el malogrado obelisco, un proyecto que no fue más allá de aquella primera primera piedra colocada hace casi 112 años. De hecho, no puede descartarse tampoco que esa misteriosa caja de caudales vacía tenga relación con el monumento que cuatro décadas después pasaría a ocupar este espacio hasta recientes fechas: Varela.

De lo que no parece haber dudas es de que la piedra hallada, de notables dimensiones, forme parte del proyecto del obelisco conmemorativo del centenario de Las Cortes. Así se lo ha explicado al Ayuntamiento isleño la arquitecta María Jesús Albarreal, del estudio Alt-Q, responsable del proyecto de remodelación de la plaza del Rey y de la dirección de la obra. La piedra en cuestión, que llega hasta un metro de profundidad, se piensa que se trata de la cimentación de ese obelisco diseñado por el ingeniero Juan Carbó que nunca se llegó a levantar. Se ha optado durante los trabajos por dejarla en su sitio y taparla dado que tampoco afecta al proyecto previsto para la 'nueva' plaza del Rey.

La caja de caudales vacía sí resulta más difícil de relacionar con uno de estos dos acontecimientos históricos que tuvieron lugar en el centro de La Isla –la primera piedra del obelisco o la del monumento a Varela– dado que no hay nada en su interior ni ningún tipo de alusión que puedan dar pistas acerca de su origen. La pieza se ha retirado y se ha entregado al Ayuntamiento isleño para su custodia.

Las crónicas de los actos conmemorativos del centenario de Las Cortes de 1810 apuntan, efectivamente, a que junto a la primera piedra se depositó una caja con varios ejemplares de la prensa y monedas de plata y bronce. Pero en ese mismo sitio, décadas después, se volvería a abrir para levantar el conjunto escultórico de Varela y en la caja hallada no hay nada, así que resulta difícil de concretar y, sin pistas, todo son dudas.

Y no son los únicos hallazgos que han salido a la luz con las obras de la plaza del Rey. También han aparecido con los trabajos de excavación restos de las acometidas de saneamiento históricas –visibles en la zona más cercana a La Gran Vía– aunque, según han informado los responsables del control arqueológico al Ayuntamiento, se trata de estructuras de escaso valor.