Estudiantes de Alemania y Croacia participan en San Fernando del programa Erasmus con el colegio de Las Carmelitas

Con motivo de la celebración de un nuevo proyecto de Erasmus Plus KA121, el colegio de las Carmelitas (Vedruna-San Fernando), recibió esta semana a alumnado de centros educativos de Educación Secundaria de Alemania y Croacia, cuyo objetivo es llevar a cabo el proyecto On a mission: healing the world, en el que se busca crear conciencia en los jóvenes sobre un mundo cada vez más justo y más respetuoso con las diferencias a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

El centro isleño lleva a cabo dicho proyecto directamente con los respectivos colegios dónde se pretende crear conciencia entre el alumnado de los beneficios que tiene el intentar hacer de éste, un mundo mejor, fomentando actitudes y virtudes como la solidaridad, la empatía o la generosidad.

En el proyecto se trabajan distintos virtudes como la empatía, la colaboración y el tomar conciencia de las necesidades que hay en el mundo actual: cómo podemos mejorar el mundo con nuestra actitud, aprender a apreciar y dar valor a lo que tenemos, cómo poder ayudar a los más necesitados dentro de nuestra propia ciudad, etc.

A lo largo de la semana, ha habido establecida una programación, combinando dos áreas principales: los aspectos culturales y el área pedagógica. Desde el punto de vista cultural, el alumnado ha realizado visitas guiadas en ciudades como San Fernando, Cádiz o Sevilla, asistiendo a museos y rutas teatralizadas, e incluyendo una visita al comedor social del Pan Nuestro, para que los jóvenes tomen conciencia de la importancia del servicio y el voluntariado.

En cuestiones pedagógicas, han participado de las actividades diarias del centro: distintos talleres dónde han podido tomar conciencia de cómo mejorar el mundo en el que viven.

Ante todo, comentan los coordinadores del proyecto, Alma Martín y José Antonio Morales, se parte de la idea de establecer redes o vínculos, no sólo entre el alumnado, sino entre miembros de la comunidad educativa de los distintos países europeos. Así pues, los alumnos foráneos se encontrarán durante toda la semana en una inmersión lingüística total gracias a la acogida de las familias del centro.

Todas estas razones hacen que el proyecto apueste por este intercambio cultural, dando respuesta a la identidad e idiosincrasia del colegio.

La directora del colegio, Yolanda Coto, afirma que el centro en sí, sigue inmerso en la internacionalización, la modernización, el aprendizaje de nuevas metodologías, el desarrollo y potenciación del inglés como idioma oficial de la Unión Europea, así como el refuerzo de las competencias digitales. Todo ello inmerso dentro de la toma de conciencia en la mejora del mundo que les rodea.

Estas son algunas de las cuestiones que mueven a Las Carmelitas Vedruna de San Fernando, a seguir apostando por el programa Erasmus +. Su experiencia le permite, tras convertirse en centro acreditado (2021-2027), desarrollar proyectos en aspectos dónde el centro vea oportuno seguir mejorando e innovando.

El proyecto KA121 tiene una duración de un curso escolar, y con él tanto profesores como alumnos, podrán participar de las movilidades subvencionadas por la Unión Europea a través del SEPIE, Servicio Español para la Internacionalización de la Enseñanza.