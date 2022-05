Eduardo Guerrero, en el Teatro de Las Cortes de San Fernando el 17 de junio

El bailaor Eduardo Guerrero actuará en el Teatro de Las Cortes de San Fernando el 17 de junio. Se trata de una de las nuevas fechas que el Ayuntamiento ha cerrado para los espectáculos aplazados de su programación de invierno-primavera retomada tras formalizar el contrato de servicios auxiliares.

Las entradas para el espectáculo del artista gaditano ya pueden adquirirse en la web de tickentradas, en la que también pueden comprobarse las nuevas citas. Así ya se desarrolló la sesión de La coartada, una obra de teatro que inicialmente estaba prevista en marzo y que se pospuso en este caso al 24 de abril. Hay que recordar que los espectáculos de marzo y parte de abril no pudieron desarrollarse ante el retraso en la formalización del contrato de los servicios técnicos y auxiliares. Se estaba cubriendo con un contrato menor que no podía extenderse en exceso y que además debía cubrir los actos de Semana Santa previstos en el Teatro de Las Cortes.

Para la próxima semana, en concreto el viernes 13 de mayo, se ha dispuesto la obra No me toques el cuento, escrita por la actriz Olivia Lara que cuenta la historia desconocida de las princesas Disney, que fue la primera cita de marzo que no se celebró. A eso se suma la fecha establecida para la Semana del Teatro Aficionado José María Castañeda, del 6 al 10 de junio, que se retrasó por petición de los grupos participantes ante la situación sanitaria por la pandemia.

No está incluido entre los espectáculos con las entradas ya a la venta la obra Tartufo, con Pepe Viyuela, que estaba programada para el día 4 de junio, mientras se mantiene Cigarreras para una semana después, el día 11.

Quedan por cerrar la celebración de otros espectáculos previstos con el bailaor Manuel Liñán y su ¡Viva!, Alicia Wonder y María Peláe; también las obras El gato con botas o La Baret. Canciones de taberna y relatos de ultramar.