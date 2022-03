La programación del Teatro de Las Cortes se retomará tras la Semana Santa

Los servicios auxiliares y técnicos del Teatro de Las Cortes de San Fernando se han cubierto en el inicio de la temporada de invierno-primavera con contratos menores tras quedar desierta la primera licitación. Sin embargo, los plazos administrativos de la segunda licitación, explican fuentes municipales, han obligado a aplazar finalmente algunos de los espectáculos, para retomar la actividad tras la Semana Santa. Podemos había advertido previamente de la suspensión de las citas de marzo.

El programa del coliseo isleño contemplaba entre marzo y parte de abril citas con los bailaores Edu Guerrero y Manuel Liñán, la compositora Alicia Wonder y la artista malagueña María Peláe, además de las obras de teatro No me toques el cuento, escrita por la también actriz Olivia Lara; La Coartada, con los actores Gorka Otxoa, María Castro y Miguel Hermoso; la infantil El gato con botas; y La Baret. Canciones de taberna y relatos de ultramar. Todas se han pospuesto de su fecha inicial a otras posteriores, entre junio o tras el verano.

Liñán y su espectáculo ¡Viva! vendrán en noviembre. La Semana del Teatro Aficionado José María Castañeda también prevista en marzo se ha aplazado, en su caso por la petición de las propias entidades locales que han tenido problemas para realizar los ensayos por el covid-19, para el mes de junio, del día 6 al 10. Antes, la programación del Teatro de Las Cortes volverá tras la Semana Santa, concretamente, el sábado 23 de abril con Rafael Álvarez, El Brujo, y su Autobiografía de un yogui. A partir de ahí las citas culturales previstas se desarrollarán con normalidad.

Fuentes municipales explican que han decidido priorizar los actos de Cuaresma que estaban previstos en el Teatro como son los tres pregones que acoge -el de la Madrugá, ya celebrado, el de los Jóvenes Cargadores Cofrades (JCC) y el propio de Semana Santa- dado que aún se funciona con contratos menores y estos no pueden encadenarse de manera ilimitada.

Son, insisten, cuestiones administrativas las que les ha llevado a esta medida puesto que la licitación del contrato para los servicios auxiliares y técnicos del Teatro no está aún cerrada: ya hay una propuesta de adjudicación a la empresa D'Arte Grupo Eventos y Audiovisuales SLU, confirmada el pasado día 18, pero falta la formalización del contrato que debe cumplir con los plazos legales. Aunque solo hubo una concurrente, reconocen.