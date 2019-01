El informe de Directores y Gerentes de Servicios Sociales advierte del gasto social insuficiente de la ciudad

El gasto medio social por habitante del Ayuntamiento de San Fernando en 2017 fue de 42,81 euros, lo que para la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales resulta insuficiente. En el informe realizado sobre los municipios de las de 20.000 habitantes el Consistorio se sitúa en el listado de administraciones locales en precario.

Tres son las categorías en los que dividen a los 404 ayuntamientos analizados a partir de la liquidación de sus presupuestos consolidados con que cuenta el Ministerio de Hacienda y que son públicos. No están eso sí las localidades que no han remitido estos datos. Alcanzan la excelencia los consistorios que -además de otros criterios- superan la inversión de 100 euros por habitante en servicios sociales. Se consideran pobres aquellos que no alcanzan el 60% de la mediana de gasto en servicios sociales y promoción social por habitante y año que se sitúa en 67,34 euros, lo que significa que no superan los 40,40 euros. Finalmente los precarios son aquellos ayuntamientos que no llegan a un gasto de 50 euros por habitante al año en esta materia. No están en el estudio los ayuntamientos cuyo gasto social oscila entre 50 y 100 euros.

San Fernando, al que se le señala una población en 2017 de 95.643 habitantes, se quedó ese año en una inversión por vecino de 42,81 euros, por debajo del límite de 50 euros que la Asociación utiliza para esta clasificación. Aunque el municipio es reincidente, porque ya el ejercicio anterior también estaba en esta relación de ayuntamientos con presupuestos precarios en servicios sociales, sí se observa un aumento con respecto a 2016 cuando el gasto por habitante fue de 41,40 euros. Esto supone un aumento del 3,4%. Sin embargo, Directores y Gerentes de Servicios Sociales advierten, en general para estos consistorios, de que el esfuerzo inversor no resulta suficiente "para poder sacar a sus vecinos de la precariedad social", por lo que lamenta la "insensibilidad" de los regidores.

En la provincia también hay otros dos ayuntamientos analizados en la misma situación: son Puerto Real y El Puerto de Santa María, ambos eso sí con cifras de gasto más elevadas, 44,70 y 49,35 euros, respectivamente. La situación es peor en Algeciras y Los Barrios (que repite) con inversiones de 36,47 euros en un caso y 17,97 euros en otro, por lo que forman parte del listado de ayuntamientos pobres en servicios sociales. De la provincia solo Cádiz consigue la excelencia, según la entidad, pues dedica una media de 131,93 euros por habitante para cuestiones sociales, no ha reducido su gasto de un año a otro o que en la web municipal se pueden cotejar los datos gracias al desglose presupuestario.

La formación 3R se hace eco hoy de este informe que "refleja el nivel de decadencia de la ciudad y de la acción de gobierno de la señora Cavada". "Usted ha dejado de lado a los más vulnerables e instituciones de reconocido prestigio como esta asociación la ubican fuera de la verdad de cada información que aparece", señalan.