Derribos en La Casería: AxSí San Fernando recrimina a Cavada que monte "un circo de mentiras"

El portavoz del grupo municipal AxSí San Fernando, Fran Romero, ha calificado de "circo de mentiras" las declaraciones realizadas por la alcaldesa, Patricia Cavada, tras el anuncio realizado por parte de la Demarcación de Costas de que ejecutará a partir del próximo martes los derribos previstos en la playa de La Casería, un anuncio que llega sin que se haya tramitado ni resuelto la reubicación y el retranqueo de las casetas de los pescadores.

Romero recuerda que este viernes la alcaldesa se mostraba sorprendida ante esta noticia, pedía la paralización de los inminentes derribos y se quejaba de "las formas" de Costas y, además, acusaba a la propia Demarcación, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de tomar esta decisión "de espaldas y sin acuerdo con este Ayuntamiento y sin contestar a la declaración de interés público solicitada por el mismo ni resolver la petición de autorización para el retranqueo y reubicación".

Sorprendentemente, explica el portavoz de AxSí, horas después de estas declaraciones era la propia Demarcación de Costas, del mismo color político de Cavada (PSOE), la que desdecía a la alcaldesa "con contundencia" y afirmaba que el Ayuntamiento no había solicitado la pertinente autorización para el retranqueo de las casetas de los pescadores. Es más, Costas indicaba que para la reubicación de estas casetas en terrenos municipales no era necesaria dicha autorización y culpaba al Ayuntamiento de no haberlo hecho en todo este tiempo, aun más cuando se sabe que el próximo 1 de marzo es cuando expira el plazo para ejecutar los derribos.

Respecto a la declaración de interés general, desde Costas insiste en que si no hay contestación se considera desestimada la petición. "Al rato, Cabada contestaba de nuevo a sus compañeros del PSOE de Costas asegurando que la autorización sí era necesaria para la reubicación y afirmaba que toda esta problemática en torno a La Casería parecía 'algo personal' por parte del responsable de la Demarcación de Costas".

El nuevo capítulo de este cruce de acusaciones -expone AxSí San Fernando- ha llegado hoy con la confirmación por parte de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía de que el Ayuntamiento isleño no había presentado por canal alguno las pertinentes correcciones a la propuesta que se presentó el pasado mes de noviembre para la autorización del retranqueo de las casetas y que, por lo tanto, ésta no se había podido tramitar. "Hay que recordar que la propuesta presentada por el Consistorio isleño contaba con importantes carencias y defectos formales y que en ella no estaban bien justificados los usos previstos", matiza. Pues bien, desde noviembre, señala Romero, "no se ha corregido nada ni de ha movido un papel al respecto por parte del equipo de gobierno".

"Como se suele decir en el lenguaje coloquial, a Cavada con La Casería la han 'pillado con el carrito del helado'. Nada se sostiene ya en su gran guiñol y han tenido que ser sus propios compañeros de partido desde Costas los que le pongan la cara colorada ante su mentirosa puesta en escena, que únicamente busca que estos derribos no se lleven también votos en las próximas elecciones municipales. Cavada ya no engaña ni a sus propios compañeros de partido y mucho menos a los isleños. Ella ha sido cómplice de estos inminentes derribos desde el principio, tal y como demuestra que celebrase en su día su anuncio y que incluso llegase a mantener reuniones previas con los hosteleros de la zona", afirma Romero.

"De nada sirven las posteriores maniobras de despiste, de intentar erigirse en salvadora sin éxito, de pedir una declaración de interés público que desde Costas siempre de dijo que nunca se iba a dar. De nada sirve el medido postureo y, desde luego y visto lo visto, de nada sirve que nuestra alcaldesa sea de mismo color político que Costas ni para La Isla ni para La Casería. Nula atención prestada, nula mediación y nula efectividad. Cavada ni siquiera ha cumplido con su promesa con los caseteros, que es la única que contrajo durante este despropósito. Visto lo cual, eso nos lleva a preguntarnos en manos de quién estamos los isleños. La única verdad es que el PSOE de Cavada seguirá adelante con los derribos. Desde AxSí seguiremos ejerciendo como la oposición responsable que somos y continuaremos al lado de los vecinos de La Casería", concluye Romero.