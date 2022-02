Derribos en La Casería: Costas afirma que el Ayuntamiento de San Fernando no ha pedido autorización para el retranqueo de las casetas ni tampoco hace falta

La Demarcación de Costas en Andalucía-Atlántico ha asegurado este viernes que no ha recibido ninguna solicitud del Ayuntamiento de San Fernando para que se les autorice el retranqueo de las casetas de los pescadores afectados por los derribos previstos en la playa de La Casería.

Es más, Costas ha dejado claro que dicha autorización ni siquiera es necesaria porque se trata reubicarlas en terrenos municipales. Así que, según fuentes de la Demarcación, ni se ha pedido autorización ni tampoco se necesita. Y el traslado de los pescadores ya se podría haber realizado habida cuenta del tiempo que se lleva tramitando el expediente de recuperación posesoria. De hecho, desde finales del año pasado se sabe que el plazo límite para ejecutar los derribos expirará el próximo 1 de marzo.

Desde la Demarcación de Costas se ha reaccionado rápidamente a las airadas declaraciones realizadas por la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, tras confirmarse la ejecución de los derribos a partir del próximo martes. La regidora isleña ha pedido que se paralice el proceso y ha afeado "las maneras" en las que se han anunciado estas demoliciones al no contar aún con autorización para el retranqueo de las casetas de los pescadores ni haberse resuelto la declaración de interés público cuya tramitación se ha impulsado a petición del Ayuntamiento. Pero Costas no ha tardado en puntualizar estas declaraciones para responsabilizar al Consistorio isleño de no haber retranqueado las casetas.

Por otro lado, con respecto a la declaración de interés general, ha detallado que en este proceso si no hay contestación se considera desestimada la petición, algo que -como había advertido este periódico- era completamente previsible con unos trámites que no conducían a ninguna parte puesto que precisaban del informe favorable de la misma administración -Costas- que por otro lado promovía los derribos.