De Alba (PP) se compromete a aumentar la inversión en el mantenimiento de los colegios de San Fernando

La candidata del Partido Popular a la Alcaldía de San Fernando, María José de Alba, ha anunciado su compromiso de aumentar la inversión en el mantenimiento de los colegios públicos de la ciudad. La alcaldable popular ha respaldado sus declaraciones con el último informe comparativo de inversión en educación por parte de los Ayuntamientos de la provincia, en el que San Fernando ha salido mal parado al situarse muy por debajo de la media provincial, con un gasto presupuestado en educación de apenas el 2,74%.

En el informe, se destaca que el gobierno de Patricia Cavada ha situado a San Fernando en el puesto 28 de los 41 municipios analizados en la provincia, ocupando el último lugar entre las localidades de la Bahía con solo 87 euros por alumno. Además, estas cifras se reducirían aún más si se tiene en cuenta el gasto real y no el presupuestado en 2022.

María José de Alba ha recordado que el gobierno del PSOE y Cs dejó de invertir 200.000 euros en la partida incluida en los presupuestos municipales de 2022 para el mantenimiento de los colegios públicos de Infantil y Primaria, "a pesar del mal estado y las deficiencias que presentan muchos de los centros escolares de San Fernando".

La alcaldesa del PSOE contaba con una partida de 500.000 euros para cubrir las necesidades básicas de todos los centros isleños en materia de pintura, carpintería, electricidad, albañilería, fontanería o cristalería, pero solo se invirtió algo más de la mitad de esa cantidad, ahorrándose un total de 215.246 euros.

María José de Alba ha resaltado que la defensa de una educación pública y de calidad se hace invirtiendo en los colegios donde se labra el futuro de nuestros hijos. La candidata del PP ha señalado que la falta de mantenimiento en los colegios públicos de San Fernando "ha generado situaciones graves, como la que se vive en el CEIP San Ignacio".

"Los edificios se deterioran si no se cuidan, tal y como ha sucedido. Y no se cuida aquello que no se aprecia", ha afirmado.

La candidata del PP, para incluir, ha reiterado su compromiso de invertir en la educación pública de calidad y en el mantenimiento de los colegios de San Fernando.